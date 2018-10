Otro accidente mortal en Lugo eleva ya a 91 los fallecidos este año en los viales gallegos

Un trágico fin de semana que, lamentablemente, eleva aún más la elevada cifra de muertos en accidentes de tráfico que ya contabiliza este 2018 Galicia cuando todavía faltan dos meses para que concluya el año. Si poco antes de la medianoche del jueves un chico de 23 años fallecía en un choque en la localidad coruñesa de Sada y el viernes lo hacía en Boqueixón, también en A Coruña, un conductor de 56 años que impactó contra un árbol y no llevaba puesto el cinturón de seguridad, ayer al mediodía un joven de 27 años perdió la vida en Portomarín (Lugo). Iba al volante de un todoterreno y también colisionó con un árbol. Era el único ocupante del vehículo.

Los siniestros mortales no dejan de sucederse. Este octubre está siento trágico, con accidentes tan graves como el ocurrido hace dos semanas en Valdoviño (A Coruña), en el que dejaron su vida en la carretera tres amigos de entre 29 y 37 años. Con esta tendencia, ya son 91 los muertos en lo que va de año. La cifra se ha disparado, ya que supone casi un 40% más que los 66 que se habían contabilizado hasta la misma fecha de 2017 y un 20% más que los 76 que hubo en todo ese año. Con los datos actuales, Galicia es la quinta comunidad autónoma con más víctimas mortales, solo superada por Cataluña, Andalucía, Valencia y Castilla y León. En toda España van más de 970 muertos desde el 1 de enero. La autonomía con menos fallecidos -6- es La Rioja.

Todavía no acabó 2018, pero los datos existentes hasta la fecha rompen ya de forma drástica la tendencia a la baja de 2017. Ese ejercicio, de hecho, se cerró con la cifra más baja de fallecidos desde que hay registros de las vías gallegas. Un descenso histórico que ha sido imposible de mantener este año.

Una de las problemáticas detectadas en algunos de los últimos accidentes es que las víctimas no llevaban puesto el cinturón de seguridad. Algo que, según advierte la Guardia Civil de Tráfico, no es excepcional, por lo que no se cansan de incidir en la necesidad de cumplir con las medidas de seguridad en los vehículos. Los tres jóvenes muertos en Valdoviño el 13 de octubre no llevaban cinturón. Y uno de los fallecidos de este fin de semana, el hombre que perdió la vida en Boqueixón, tampoco hacía uso de un elemento que, avisan, puede resultar clave para salvar la vida en un siniestro.