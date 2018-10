El ladrón "cazado" al robar dinero de un furgón blindado esperó a los vigilantes dentro del banco

El hombre detenido en la sucursal de ING Direct en Vigo el martes, cuando intentaba llevarse al descuido uno de los cinco cajetines en los que los vigilantes de un furgón blindado transportaban un total de 250.000 euros para cargar el cajero automático de la entidad, quedó ayer en libertad tras pasar a disposición del juzgado de guardia, aunque sigue investigado por un hurto en grado de tentativa. A petición de la fiscal, la jueza de Instrucción 5 le impuso comparecencias quincenales.

El hombre, que carecía de documentación al ser arrestado, se identificó después ante la policía como Jorge Luis V. C., de 30 años, natural de la localidad cubana de Guantánamo y con domicilio en Madrid. No estaba registrado, por lo que la Policía Judicial comprobó a través de sus huellas dactilares que no constan delitos contra él en territorio nacional. Al parecer se encuentra en España de forma irregular, por lo que la comisaría abrió un expediente de expulsión.

Por consejo de su letrado, un abogado particular que se trasladó exclusivamente desde Castilla-La Mancha para asistirle, guardó silencio tanto en comisaría como ante la juez de guardia, acogiéndose a su derecho a no declarar. Apenas 24 horas después de su espectacular arresto, abandonaba Vigo con su abogado y la idea de coger un tren en Ourense.

Los investigadores sospechan que trabaja con un grupo criminal organizado formado por cubanos, venezolanos y algún colombiano asentado en Madrid que forman pequeñas bandas itinerantes con las que recorren España. En Albacete hace unos meses un grupo se hizo con 170.000 euros en una entidad bancaria en un descuido de los vigilantes de otro furgón blindado.

250.000 euros

Jorge Luis V.C. llegó a la sucursal de ING en Colón antes de que lo hiciera el furgón blindado con el dinero. Cuando los vigilantes de seguridad entraron con una saca que contenía un total de 250.000 euros y la vaciaron, dejando en el suelo cinco cajetines precintados en los que iba el dinero (había dos vacíos, previsiblemente los que devolvía el banco), aprovechó el momento de la firma de la entrega para coger con disimulo una de las cajas y guardarla en su mochila, según recoge el atestado.

Pero el vigilante que se había quedado en el furgón, lo vio a través de la cristalera de la entidad y tocó la alarma del vehículo, con lo que enseguida llegaron varios coches patrullas que vigilaban la zona. Los policías le quitaron el botín a punta de pistola.

No ofreció resistencia, ni iba armado, un modus operandi común al de los descuideros profesionales. Quienes sí parece que habrían logrado eludir el cerco policial son sus posibles compinches, pues se sospecha que no actuó solo. De ahí que el visionados de las grabaciones de seguridad del banco y de otras sucursales próximas resulten claves para esclarecerlo

Hay testigos que apuntan que Jorge Luis V.C. iba acompañado al menos por una mujer cuando accedió a la sucursal.

En estos casos los acompañantes suelen hacer de "pantallas" del que coge el dinero, vigilan la llegada del propio furgón blindado para acceder minutos antes al interior del banco y guardan la salida para evitar que puedan bloquear las puertas y garantizar la salida

La organización a la que supuestamente se vincula a Jorge Luis V.C. lleva quince años asentada en Madrid. Además del robo al "descuido" de sacas de dinero de los furgones de seguridad, están especializados en los "pinchazos" de ruedas de vehículos para sustraer bolsos y bienes cuando alertan y ayudan al conductor, y también en los conocidos como "robos de la mancha" en las proximidades de oficinas bancarias. En estos casos siguen a personas que han retirado dinero, las rocían con algún producto y al ayudarlas a limpiarse les quitan con disimulo el dinero.

Casos en Santiago

Precisamente el próximo lunes en los juzgados de Santiago hay una rueda de reconocimiento de cinco ciudadanos cubanos, al parecer vinculados con la organización asentada en Madrid, por dos hurtos en entidades bancarias. Uno de ellos fue detenido en un hotel de Córdoba. Todos fueron identificados por las grabaciones de seguridad.