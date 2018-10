La Fiscalía archivó 300 delitos en Galicia en 2017 por tener los autores menos de 14 años

Cuando el presunto autor de un delito no alcanza los 14 años, el asunto se archiva de plano. "Por muy grave que sea lo ocurrido, si el menor tiene menos de esa edad es totalmente inimputable", subrayan fuentes de la Fiscalía Provincial de Pontevedra. Pero, ¿cuántos casos se detectan en Galicia en los que las personas que los cometen aún son niños o están todavía entrando en la adolescencia? La memoria de la Fiscalía de Galicia aporta cifras a esta problemática. Lo hace a la hora de referirse a las diligencias preliminares sobre ilícitos protagonizados por menores que acaban en archivo. Entre las múltiples causas que motivan el cierre de un asunto sin que llegue a juicio está el de que la edad del sospechoso no llegue a los 14 años. Y ese fue el motivo por el que a lo largo de 2017 se archivaron casi 300 expedientes en toda la comunidad. Cien de estos casos eran de la provincia de Pontevedra, donde en lo que va de 2018 hubo otras 33 diligencias de estas características. Entre ellas, y pese a la corta edad de los menores, se detectaron cuatro casos de presuntos abusos sexuales y otro de un chaval implicado en un incendio forestal.

El Código Penal solo rige para los adultos. Así lo establece su artículo 19 cuando expone que los menores de 18 años "no serán responsables criminalmente" con arreglo a este texto. Pero hay una segunda parte. La que dice que cuando una persona que no alcance de dicha edad cometa un hecho delictivo, "podrá ser responsable con arreglo a lo dispuesto en la ley que regule la responsabilidad penal del menor". Una normativa cuyo artículo 1 ya resume a quien se dirige: "Esta Ley se aplicará para exigir la responsabilidad de las personas mayores de 14 años y menores de 18 por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el Código Penal o las leyes penales especiales".

Con sus propias peculiaridades, como que la investigación judicial de los hechos la lleva directamente el fiscal y no el juez, que no se imponen condenas sino medidas, o que no existen penas de cárcel, sino que la más gravosa para los menores es el internamiento en un centro cerrado, lo cierto es los chicos de más de 14 años que todavía no son adultos sí deben responder por los delitos que cometen.

Medidas

Pero si no llegan a esa edad, en ningún caso son imputables. Nada cabe realizar desde el punto de vista penal. "Lo que se suele hacer en estos casos si se trata de adolescentes desamparados o en los que se detecta una situación de abandono o exclusión social es remitirlos al área de la Fiscalía que se encarga de la protección de menores para valorar las medidas adecuadas desde ese punto de vista de protección", explican en la Fiscalía de Pontevedra. A veces también ocurre que el perjudicado por el delito cometido por un chico de menos de 14 años va a la vía civil para exigir que sean los padres quienes respondan económicamente por los daños causados por su hijo. Así, los progenitores se pueden encontrar, si la demanda prospera, con que deben pagar una indemnización si incurrieron en negligencia, dejación u omisión en los deberes de vigilancia o control a los que están obligados.

Muchos de los delitos cometidos por chicos de tan corta edad son pequeños hurtos y robos en supermercados, áreas comerciales... Pero también se ven otro tipo de ilícitos. En lo que va de 2018 en la Fiscalía Provincial de Pontevedra se abrieron 33 diligencias de estas características. Junto a estos delitos contra el patrimonio de escasa entidad, hubo cuatro asuntos por abusos sexuales, uno de incendio forestal, ocho por lesiones o tres por malos tratos en el ámbito familiar. Con respecto a estos últimos, en la mayoría de las ocasiones las víctimas son los padres.