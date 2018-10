El jurado declara culpable de asesinato al parricida de Oza

El jurado declara por unanimidad culpable a Marcos Javier Mirás de asesinar a su hijo de 11 años asestándole varios golpes con una pala metálica en la cabeza. Así lo ha comunicado el TSXG que informa además de que todas las acusaciones solicitan la prisión permanente revisable para el parricida de Oza. El veredicto contempla además el agravante de que la víctima era menor de edad y no tenía capacidad de defensa y considera que el acusado no tenía sus capacidades psicocognitivas alteradas en el momento del crimen. Y añade otro delito de lesiones psiquiátricas a su exmujer, madre del pequeño.

Los hechos se remontan al Día de la Madre de 2017. El Ministerio Fiscal y las acusaciones -la de la madre del menor, la de la Xunta y la de la asociación Clara Campoamor- afirman que el hombre actuó con "premeditación" y "por venganza", para hacer sufrir a su mujer. Las siete enfermedades psíquicas que sufre el procesado, según su defensa, le provocaron ese día un "cortocircuito absoluto en su cabeza", alegó el abogado, Ignacio Espinosa, que pedía para su defendido la libre absolución o su ingreso en un centro psiquiátrico.

Durante su declaración, Marcos M. aseguró que llevaba meses pensando qué es lo que pasó el fin de semana de aquel 7 de mayo y no llegaba a ninguna conclusión. "Es imposible que conscientemente hubiese hecho eso", manifestó. De las pocas cosas que rememora de esa jornada una de ellas es que acudió al Punto de Encuentro para recoger a su hijo y que "me miraba con cara de odio y me dijo que no iba a volver más". "Su enfado y odio me estimuló algo... y no recuerdo nada", ha deslizado. También ha querido dejar claro durante el interrogatorio que nunca en su vida había pegado a la víctima. "Yo en estado normal no mato a mi hijo", remachó.

La pena



El veredicto del tribunal popular servirá a la Audiencia Provincial para emitir sentencia con la pena que se impondrá a Marcos Javier Mirás. La Fiscalía y las tres acusaciones -la madre, la Xunta y la popular- solicitan cadena perpetua revisable con la agravante de violencia de género. La defensa pedía la libre absolución o, en caso de ser declarado culpable, su ingreso en un psiquiátrico.