El acusado de asesinar a su hijo en Oza-Cesuras con una pala: "Yo en estado normal no mato a mi hijo"

El acusado de matar en mayo de 2017 --en el Día de la Madre-- a su hijo de 11 años golpeándolo con una pala metálica en la localidad coruñesa de Oza-Cesuras ha dicho este lunes que es "imposible" que él "conscientemente" le hubiese matado. También ha rechazado que hubiese reconocido los hechos o que lo hiciese, supuestamente, para vengarse de su exmujer.

Un hombre al que juzgan por presuntamente dar muerte a su hijo de 11 años se ha sentado hoy en el banquillo de los acusados por motivo de este cruel asesinato registrado en mayo de 2017 en el municipio de Oza-Cesuras (A Coruña) y ha asegurado que no se acuerda de nada de lo ocurrido.

"Ese fin de semana empezó el viernes y terminó para mí el viernes", ha remarcado el supuesto autor de este parricidio ante la sección primera de la Audiencia Provincial. A Marcos M. se le ha podido ver aparentemente tranquilo en la primera vista de este caso y tan sólo ha querido contestar a las preguntas del Ministerio Fiscal, la acusación particular y de su defensa.



Durante su declaración, ha asegurado que lleva meses pensando qué es lo que pasó el fin de semana de aquel 7 de mayo y no llega a ninguna conclusión. " Es imposible que conscientemente hubiese hecho eso", ha manifestado. De las pocas cosas que rememora de esa jornada una de ellas es que acudió al Punto de Encuentro para recoger a su hijo y que "me miraba con cara de odio y me dijo que no iba a volver más". "Su enfado y odio me estimuló algo... y no recuerdo nada", ha deslizado.



También ha querido dejar claro durante el interrogatorio que nunca en su vida había pegado a la víctima.

"Yo en estado normal no mato a mi hijo", ha espetado.



La Audiencia Provincial de A Coruña acoge hasta el jueves la vista por el asesinato de este niño de 11 años, -golpeado con una pala metálica-, en concurso con un delito de lesiones psíquicas, ha especificado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.



El Ministerio Público solicita la prisión permanente revisable al entender que la única finalidad del responsable de tales hechos era la de causar daño a su mujer, y madre del pequeño, por no haber aceptado reanudar la relación sentimental con él.



Así, sostiene la Fiscalía que se ideó un plan y se ejecutó fríamente, sin importar la vida del crío y haciendo todo lo posible para que el menor no pudiese ser socorrido.

También se solicita para este hombre que sea condenado a la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de su ex y a comunicarse con ella por cualquier medio durante cinco años más que la duración efectiva de la pena de prisión permanente revisable.

El caso procede del juzgado de violencia sobre la mujer de A Coruñ