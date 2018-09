Un oncólogo defiende al doctor Baselga tras obviar pagos de farmacéuticas en artículos

El oncólogo Javier Cortés cree que el hecho de que el doctor Josep Baselga no siempre reportara en sus artículos su relación con la industria farmacéutica se debe a un "importante descuido", pero no por esto "deja de ser ético o falsea las conclusiones de los estudios".

Cortés, jefe de sección de Oncología Medica en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid defiende a Baselga en un artículo remitido a EFE después de que el pasado viernes dimitiera como director médico del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York.

La renuncia se produjo después de que el diario The New York Times publicara que el oncólogo español no había divulgado, como es preceptivo, pagos millonarios de la industria que podían poner en cuestión sus artículos.

Javier Cortés, quien compartió carrera profesional con Baselga en el Hospital Vall d'Hebron y en el IOB, indica que todos los médicos que publican en revistas científicas y dan conferencias han de reportar cualquier relación con la industria farmacéutica.