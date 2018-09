Un año de cárcel para el traficante de Chapela que presionó desde prisión a su hija

Un año de prisión como autor de un delito de obstrucción a la Justicia, así como una multa de 900 euros. Esta es la condena impuesta por la magistrada de Penal 3 de Vigo a J.M.C.F., quien envió desde la cárcel dos cartas a su única hija, quien le había delatado, para que cambiase su declaración.

En verano de 2016 el padre envió desde Paraguay tres sobres por correo postal que contenían cada uno 50 gramos de cocaína. Iban dirigidos al buzón de la casa de su hija en Chapela. La joven de 25 años, tuvo miedo y denunció a su padre a la Policía. Su progenitor aceptó una condena en 2017 en la Audiencia por un delito contra la salud pública.

En el juicio, J.M.C.F. aseguró que la relación era buena y envió las cartas "porque vi que estaba nerviosa y le recomendé que buscase un abogado que la asesorase. Cuando supe que fue ella quien me denunció ya no le escribí más cartas porque no tenía nada que decir, pero no pretendía cambiar su versión".

La magistrada ha dado mayor credibilidad a la tesis defendida por el fiscal, que solicitaba 3 años de prisión para el acusado. El fiscal sostuvo que en noviembre de 2016 el padre envió a su hija dos cartas intimidatorias tras su detención para "conminarla" a modificar su declaración judicial como testigo.