Un ladrón a una vecina: "Tengo que matarte"

"Te tengo que matar". Una vecina de Vigo de 68 años nunca podrá olvidar estas palabras. Las escuchó durante el brutal ataque que sufrió en su vivienda de Bouzas hace poco más de tres meses. Viuda desde hace casi 14 años, vive sola. El asaltante no le era desconocido. Todo lo contrario. Era un vecino de su edificio. "Lo conozco desde bebé...", lamenta. Él llamó a su piso con el pretexto de que necesitaba ayuda para aplicar el bolígrafo de insulina a su madre. Cuando la víctima, confiada, le abrió vino sin embargo el "gran susto". En realidad fue mucho más que eso. Porque el hombre, José Manuel V.V., con antecedentes delictivos y condenas firmes por robo, la empujó, cerró la puerta y la atacó violentamente. "Me puso un cuchillo, me quiso ahogar, me golpeó la cabeza contra el suelo...", resume sobre el infierno vivido. Pero tuvo las agallas de enfrentarse a él. "No se de donde saqué las fuerzas...", dice hoy. Y logró telefonear a su hermana, que reside en ese mismo inmueble y que alertó a la Policía Nacional.

El atacante escapó, pero acabó siendo detenido e ingresó en prisión provisional. El juicio estaba fijado ayer en el Juzgado de lo Penal 3 de Vigo. El caso finalmente se resolvió con una vista de conformidad. El acusado aceptó 3 años, 2 meses y 15 días de cárcel y multa de 120 euros por un delito de robo con violencia e intimidación en casa habitada con instrumento peligroso y en grado de tentativa, así como otro leve de lesiones. Tenía dos condenas anteriores suspendidas a condición de no volver a delinquir, por lo que en la liquidación de la pena también deberán tenerse en cuenta estas sentencias, ambas del pasado año.

"Mientras esté allí [en prisión] estoy tranquila, pero cuando salga...", reflexionaba la mujer al término de la vista. Acudió a los juzgados acompañada por dos de sus hijos, su hermana y un abogado que la asesoró. Pero pese a que su agresor está encarcelado, tiene miedo. Puso una alarma en su casa y, a mayores, tiene otra alarma que lleva siempre consigo, en un colgante. El radio de acción de esta última es en su edificio, hasta el portal. Ante cualquier problema que sufra, puede lanzar un SOS que le llega directamente a la Policía.

De noche

Todo ocurrió a las 23.45 horas del 22 de mayo de este 2018. La mujer ya estaba en camisón. Iba a dormir. Al día siguiente tenía una excursión. Fue entonces cuando José Manuel llamó a su piso. "Al principio no le abrí, le pregunta qué quería", recuerda. Él le dijo que necesitaba ayuda para aplicar la insulina a su madre. Pese a conocer los problemas policiales de su vecino, a ella nunca la había molestado: "Cuando me explicó lo que necesitaba, le abrí".

Pero en cuanto su vecino entró, la empujó violentamente hacia el interior de la casa. Y la intimidó con un cuchillo de cocina, con el que ella se cortó en un dedo en el forcejeo. El fiscal concreta en su escrito que, ante la resistencia mostrada por la víctima y ese forcejeo, el acusado, que la amenazó con cortarle el cuello, empujó y tiró a la mujer, cogiéndole la cabeza y golpeándola contra el suelo. La víctima seguía luchando para escabullirse, por lo que el asaltante la agarró con fuerza del cuello y le tapó al mismo tiempo nariz y boca. En un momento de la agresión también la arrojó sobre la cama. Ella logró "escurrirse" hasta la alfombra, y él cayó "de bruces" perdiendo el cuchillo, que los agentes recuperarían después en la vivienda. El hombre quería dinero para pagar "una deuda". "No se si dijo 700 o 7.000 euros", rememora la víctima, que no tenía efectivo en el piso.

Él le repitió varias veces: "Te tengo que matar, no te puedo dejar". La perjudicada, sacando fuerzas, trató de hacerle recapacitar. Optó por dialogar con él. "Piensa en lo que vas a hacer, en tu madre y en tus hijos...", cuenta que le dijo. Al final, esta viguesa lo fue convenciendo para que dejase que se vistiese. Que irían a un cajero y le daría todo el dinero posible. Así, lo fue echando de casa y mientras avisó a su hermana por teléfono. Esta familiar alertó a la Policía. Finalmente, el atacante desistió y se fue. La pesadilla había acabado para la víctima. Él fue detenido y ahora, finalmente, condenado.