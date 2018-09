La madre de la bebé asesinada en Vitoria: "Nos atacó porque no quise tener sexo"

La madre de la bebé de 17 meses que falleció al ser lanzada en enero de 2016 por la ventana de una casa en Vitoria declaró ayer en el juicio que el acusado actuó motivado porque ella rechazó mantener relaciones sexuales con él y ello le "tocó el orgullo": "Otro motivo no hay", zanjó, a la vez que aseguró "me dijo que a mi me iba a hacer lo mismo".

El acusado de este asesinato, Daniel, un profesor de música natural de Sevilla, que está también acusado de intentar matar a la madre de la pequeña relató que era un "trabajador de la luz" y que "su misión era acabar con la semilla del mal". Aseveró durante su interrogatorio que fue "un batalla bíblica" de "supervivencia contra el diablo" y "contra ala semilla del mal". Así, insistió en que vio en los ojos del bebé "odio, maldad y rabia".

La Fiscalía y las acusaciones particular y popular piden para el acusado la prisión permanente revisable, lo que supondría pasar entre 25 y 35 años en la cárcel antes de que se revisa su pena.