Así es el preso fugado de Pereiro de Aguiar que mató a su mujer ya sus dos hijos

Fernando Iglesias Espiño: 1,75 metros de estatura, con gafas, calvo. Autor de un triple crimen atroz que permanece ahora en paradero desconocido al no reingresar en prisión tras un permiso penitenciario. La Policía Nacional lo busca y pide la colaboración de los ciudadanos, por eso ha difundido una imagen actual del preso que llevaba ya 22 años en prisión.



Fernando Iglesias Espiño, natural de Silleda (Pontevedra) y de 63 años, cometió hace más de dos décadas, en Las Palmas de Gran Canaria donde residía, tres asesinatos que causaron gran conmoción. Mató a su esposa de 39 años, a su hija de 18 y a su hijo de 12. La condena fue de 54 años de cárcel, aunque, en aplicación del Código Penal vigente entonces, el máximo de cumplimiento efectivo en prisión se fijó en 25. Ahora, el mismo órgano que lo sentenció, la Audiencia Provincial de Las Palmas, acaba de dictar una orden de busca y captura contra él, según adelantó el diario La Provincia. Interno en el centro penitenciario Pereiro de Aguiar de Ourense, no volvió el penal tras un permiso de fin de semana. Debía regresar el 13 de agosto, a las cinco de la tarde, pero no lo hizo. Llevaba casi 22 años en prisión y estaba en tercer grado, en régimen abierto. La situación fue puesta en conocimiento de Policía Nacional y Guardia Civil para su búsqueda.





Fernando Iglesias Espiño cumplía condena de prisión por matar a su mujer y sus dos hijos y se ha fugado en #Ourense (#Galicia) en un permiso.

Estatura: 1,75 metros.

