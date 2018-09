Vigo registra una oleada de robos en pisos del centro de la ciudad en apenas 15 días

Con el verano llegan también las vacaciones. Una época en la que no son pocas las viviendas que quedan vacías, algo que muchas veces aprovechan los ladrones para cometer sus asaltos. En los últimos 15 días en Vigo se ha registrado una oleada de robos en céntricos pisos de la ciudad sin que haya trascendido si ya se produjeron detenciones en relación con los mismos. Hace dos semanas, en el fin de semana del 18 y 19 de agosto, hubo robos en al menos dos viviendas de un edificio de la calle Bolivia. Y recientemente se produjeron más asaltos, al menos cuatro, en otro inmueble, en este caso de Rosalía de Castro.

Los robos de la calle Bolivia se produjeron mediante el método del bumping, una técnica que es muy habitual en asaltos tanto de pisos como de negocios. Permite abrir puertas en escasos segundos. Los ladrones entraron en dos viviendas y se hicieron con un botín que consistió básicamente en joyas, dejando los domicilios totalmente desordenados.

Y más recientemente los asaltos fueron en la zona de la plaza de Rosalía de Castro. En un mismo edificio entraron en cuatro pisos de vecinos que no se encontraban en sus casas, como ocurrió en la calle Bolivia. Según los testimonios recabados, en uno de los domicilios los ladrones incluso llegaron a beberse una botella de whisky y comieron un queso que había en la nevera. Después lavaron los vasos. No se encontraron huellas ya que, probablemente, iban con guantes para no dejar ningún rastro.

No trascendió si en estas viviendas se hicieron con dinero o joyas que es, junto a los dispositivos electrónicos, el botín que suelen buscar los asaltantes en los robos en domicilios. Una maquinilla de afeitar en un piso y en otra casa algún aparato informático parecen ser algunos de los efectos sustraídos en los asaltos en Rosalía de Castro.

La mayoría de afectados estaban de viaje y vieron que sus casas habían sido asaltados a lo largo de esta semana, al regresar. Los dueños o inquilinos de los pisos se encontraron con sus inmuebles revueltos y con el contenido de armarios y cajones tirado por el suelo.

Precisamente, en relación con esta problemática, la Policía Nacional informaba esta semana de la detención de siete miembros de una activa banda colombiana itinerante especializada en el robo de viviendas por toda España. Inicialmente, los investigadores les atribuyeron tres asaltos en la zona de Hispanidad y dos más en Ponteareas ocurridos en recientes fechas, así como otra oleada que hubo en a principios de año. Los apresados fueron trasladados a Madrid e ingresaron en prisión. Actuaban de día, sin moradores en los domicilios.