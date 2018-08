"Queremos la realidad de seguir vivas, lo demás son cortinas de humo"

Cientos de personas salieron ayer a la calle en diferentes localidades de Galicia para mostrar su condena por el asesinato cometido en Cabana de Bergantiños y mostrar su repulsa contra la violencia de género. En el caso de Vigo, la concentración -convocada por la Marcha Mundial das Mulleres- tuvo lugar como es habitual delante del MARCO. Hubo movilizaciones también en ciudades como A Coruña, Santiago, Vigo, Ferrol y Ourense o localidades como Carballo, Miño, Betanzos, As Pontes, Ponteareas y A Guarda.

"Otra tarde estamos aquí con la tristeza de despedir a Ana Belén Varela. Estamos hartas. No somos posesión ni mercancía de nadie. No podemos ser cosificadas en múltiples ámbitos y no ver la relación con las agresiones, con la violencia machista, con los feminicidios", proclamaban los manifiestos leídos en las distintas ciudades. "Queremos la realidad de seguir vivas, queremos vivir sin desigualdades, no queremos volver aquí a despedir a ninguna hermana más. Lo demás son cortinas de humo".

Hartas de demandar y protestar, las feministas creen que ha llegado la hora a de dejarse de "palabrerías" y actuar, y de que los políticos e instituciones públicas respondan y adopten medidas que eviten estos feminicidios.

"Si en vez de 950 mujeres asesinadas desde que hay Observatorio de Violencia, fueran 950 políticos no lo hubieran aguantado, lo habrían solucionado ya", asevera la activista viguesa Luisa Ocampo. Dotar al pacto de Estado de recursos humanos y económicos es otra de las reivindicaciones.

Obdulia Veiga, directiva de la marcha Mundial de las Mulleres en Vigo, destaca que siempre hay algo que lamentar en el caso de la violencia machista. Por eso, el último jueves de cada mes se concentran ante el MARCO: "en Vigo las cifras, igual que en toda España, no son buenas y lo vemos con las mujeres que atendemos en nuestro local".

La psicóloga Chus Abeledo incide en que las últimas sentencias, caso de La Manada o Juana Rivas "que van contra las mujeres y castigan a quien alza la voz" transmiten la conclusión de que el maltrato sale gratis". Asegura que "la Justicia no nos ampara".

El colectivo feminista vigués lamenta que se intente justificar al asesino machista con frases como que es un "enfermo mental", "esta deprimido", o "bebe mucho". "Es terrorismo machista y no importa, al igual que si la pareja está o no en trámites de separación, si nunca le han denunciado por maltrato" indican.





