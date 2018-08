La mujer asesinada por su marido recibió tres tiros por la espalda de un revólver ilegal

Tres tiros por la espalda, cuando huía de su marido y agresor tras una discusión, acabaron con la vida de Ana Belén Varela Ordóñez, de unos 50 años de edad, en su domicilio coruñés de Cabana de Bergantiños, según según informó ayer el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada. El detenido, Julián Gil Pose, de 56 años, habría utilizado un revóler para el que carece de permiso de uso de armas. El hombre permanece en los calabozos de la Guardia Civil de Carballo a la espera de pasar a disposición judicial en las próximas horas.

En concreto, el caso pasará al Juzgado de Instrucción 1, especializado en Violencia contra la Mujer, según confirmaron fuentes judiciales, pes a que al levantamiento del cadáver acudió la jueza de Instrucción 3, en funciones de gaurdia. El crimen tuvo lugar entre las 17.00 y las 18.00 horas del domingo en presencia de los dos hijos mayores de edad del matrimonio. hacia ellos corría la víctima cuando fue tiroteada por la espalda.

Losada, tras la concentración de repulsa que se celebró ayer en la sede de la Delegación del Gobierno en A Coruña, manifestó que la víctima "fue asesinada después de una discusión familiar" por los disparos efectuados por su marido con el que estaba "en proceso de separación" y ha ratificado que, según los datos de que dispone, no existían denuncias previas de malos tratos.

El crimen causó gran conmoción en la zona, donde ambos eran muy conocidos. Una hermana d ela víctima que es voluntaira de Protección Civil, recibió la alerta de lo ocurrido .

El asesinato de Ana Belén Varela eleva a 26 el número de mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas en España este año, y es el tercer crimen machista en Galicia. Una cifra que se eleva a 950 mujere muertas a novel nacional desde que existen datos sobre estos casos.

Las concentraciones de repulsa se sucedieron ayer en distintos puntos de la geografía gallega, y esta tarde se ha convocado el acto en Maro de Vigo. En el yuntamiento de caana de Bergantiños, la bander aondea a media hasta en señal de duelo, pues ayer decretó un día de luto .

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mostró su repulsa a través de Twitter: "Hoy se ha vuelto a confirmar un nuevo caso de #ViolenciaDeGénero. La unidad es la única vía para acabar con esta lacra. No podemos permitir que haya #NiUnaMenos. Mi apoyo y solidaridad con la familia y amigos de la mujer asesinada en Cabana de Bergantiños, A Coruña".

La vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, lamenta también este crimen: "Condeno el asesinato machista de una mujer en A Coruña. 950 asesinadas desde que hay datos, 26 este año, y aún hay quien cuestiona la urgencia del #PactodeEstado contra la #ViolenciadeGénero. No se hace política con tragedias: No pararemos hasta que no se repita #Nuncamás #Niunamás".