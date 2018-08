Al menos cuatro muertos, dos de ellos policías, en un tiroteo en el este de Canadá

Al menos cuatro personas fallecieron, entre ellos dos agentes de policía, este viernes en un tiroteo en la ciudad de Fredericton, New Brunswick, en el este de Canadá, según informó la policía local. Las fuerzas de seguridad confirmaron tener a un sospechoso bajo custodia, que está siendo tratado por lesiones graves. "No hay amenazas para el público y no se requieren encierros. Estaremos trabajando en la escena del crimen por un tiempo", puntualizó la policía en su cuenta de redes sociales.

Además, varias personas fueron tratadas en el hospital regional Dr. Everett Chalmers, según la cadena de noticias canadiense CBC, aunque se desconoce la cifra oficial de heridos en el tiroteo. Las circunstancias del incidente en la capital de la provincia de New Brunswick, a unos 1.300 kilómetros al este de Toronto y en cuya área metropolitana viven algo más de 100.000 personas, aún no han sido aclaradas. Hace un mes, dos personas fallecieron y otras 13 resultaron heridas en un tiroteo en Toronto.