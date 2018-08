Narcotráfico en Galicia | Manuel Charlín y su hijo Melchor, libres con cargos

El magistrado Juan Carlos Carballal ha dejado en libertad con cargos a Manuel Charlín, sin medidas cautelares, y a su hijo Melchor, que tendrá la obligación de comparecer de forma quincenal tras una declaración fugaz. Fue Melchor el primero en entrar en la sala, donde permaneció unos 10 minutos y se negó a contestar a todas las preguntas, solo a su abogado como es habitual en estos casos. Entró después "El Viejo", que protagonizó una comparecencia fugaz. Los dos coincideron en la sala donde se les comunicó su puesta en libertad con cargos. El juez les imputa pertenencia a organización criminal y los relaciona con otras operaciones que no llegaron a fructificar. Los responsables del alijo de 2,5 toneladas de cocaína aprehendidas en el Atlántico les habrían apartado de la operación y no estaría acreditada plenamente su participación.



Padre e hijo salieron juntos por la puerta de los calabozos de los juzgados y se separaron después tomando caminos distintos, si bien finalmente ambos se subieron al mismo vehículo, un 4x4, donde les esperaba al volante una de las hijas del patriarca. Manuel Charlín salió tranquilo pero no pudo evitar un arrebato de rabia por la presión de cámaras y periodistas. Su hijo optó por salir a la carrera hacia el vehículo.



Doce a prisión

Desfile de detenidos por los juzgados de Vigo

Carmen Avendaño: "Aún hacen ostentación"

"Quedarán libres"

De los 28 detenidos, para doce se ha decretado ingreso en prisión; siete quedaron en libertad ya en sede policial -entre ellos los tripulantes del pesquero "Sempre Cacharelos"-, y los otros 9 el juez los ha dejado en libertad con medidas cautelares, excepto al patriarca y a la mujer de Jacinto Santos Viñas.Otro de los que ya ha declarado es el histórico Jacinto Santos Viñas, que siguió la misma estrategia de defensa y solo contestó a las preguntas de su abogado. En este caso el fiscal ha pedido su ingreso en prisión, entre otras cosas porque se encuentra en tercer grado penitenciario por una condena de 28 años de cárcel en relación con dos grandes alijos de cocaína.De los 28 detenidos, 17 han pasado a disposición judicial y para 12 de ellos se ha decretado el ingreso en prisión (cuatro de ellos arrestados en el remolcador). Las declaraciones judiciales continúan con el resto de los acusados.Manuel Charlín explota con la prensa: "Pero, ¿non vos chegaría, joder?". // Marta G. BreaHa tomado declaración a 10 de los detenidos en tierra por los más de 2.500 kilos de cocaína del "Titán Tercero" y ha decretado siete libertades con cargos imponiéndoles comparecencias quincenales. Entre las personas excarceladas figuran la mujer de Jacinto Santos Viñas, Alejandro M.M., Juan Manuel S. y Eloy T.R.Está previsto que hoy pasen a disposición del Juzgado de Instrucción nº 4 un total de 17 personas. El resto han quedado ya en libertad en sede policial pendientes de ser citadas por el juzgado. De estos 17, por el momento han pasado 10. De ellos, siete están ya en libertad. Todos con comparecencias quincenales, salvo una mujer, que queda en libertad sin medidas, pero investigada también. Para tres (Paul W., Víctor M.P.S. y Daniel O.T.), el juez ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza.Tras un receso, le toca el turno a Manuel Charlín. Ha sido un visto y no visto ante el magistrado, una comparecencia exprés tras la de su hijo Melchor que se ha negado a contestar. A él le seguirán los considerados cabecillas del grupo.Los primeros interrogatorios se realizaron por videoconferencia. Se trata de los hermanos colombianos Enrique y Marcos Echeverría, detenidos en Illescas (Toledo). También declara por videoconferencia el ciudadano holandés Paul Wouter, arrestado en Estepona, y para el que se ha decretado el ingreso en prisión.El pase a disposición judicial de los arrestados en el marco del operativo contra el narcotráfico desarrollado en Galicia --cuatro personas en alta mar , 19 en tierra y tres en un segundo barco--, ha comenzado a las 9.00 horas de este viernes.y otros ocho detenidos están ya en los calabozos del juzgado de Vigo. En pricipio se espera interrogar por la mañana a 16 de los 26 arrestados. El resto pasarán a disposición judicial esta misma tarde.Por la calle Lalín también se ha acercado la presidenta de Érguete para interesarse por la jornada de declaraciones de los detenidos en el macrooperativo: "Aún hacen ostentación" , manifestó ante el arresto de narcos históricos de Arousa para los que, según señaló, no es posible la reinserciónEl juzgado de instrucción número 4 de Vigo ya decretó el miércoles el ingreso impresión de los cuatro tripulantes --dos españoles y dos senegaleses-- del remolcador que fue interceptado cerca de las Islas Azores con el cargamento de cocaína. Los abogados de todos ellos se encuentran ya en sede judicial y se reunirán con sus clientes antes de que comience su declaración.Por otro lado, un abogado que representa a uno de los 27 detenidos en relación con un alijo de cocaína en un barco abordado cerca de Azores considera que no existe vinculación de los narcos "históricos" de las Rías Baixas como Manuel Charlín con la organización desmantelada en esta macrooperación policial. Francisco Miranda ha señalado, a las puertas de los juzgados de Vigo, donde comparecerán los detenidos ante el juez que lleva el caso, Juan Carlos Carballal, que en la operación 'Barrancabermeja' ha habido "algo de pirotecnia policial" al "poner en el candelero" a capos históricos que, presiente , quedarán en libertad. "Poco se va a poder acreditar que tengan que ver con esto", ha señalado Miranda, para quien no hay indicios de la relación de aquellos con la operativa criminal desarticulada en función de la información a la que han tenido acceso los abogados, ya que persiste el secreto de las actuaciones. "No conocemos prácticamente nada", ha zanjado.