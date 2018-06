Un septuagenario acepta dos años de prisión en Lugo por ofrecer 20 euros a una niña para dejarse tocar

Un vecino de Monforte de Lemos (Lugo) de 77 años aceptó ayer 2 años de prisión como autor de un delito de corrupción de menores por invitar, en un parque, a una niña de 9 años de edad a ir a su casa y dejarse "tocar" a cambio de 20 euros. El hombre, que probablemente no entrará en prisión, manifestó a los medios de comunicación que desconocía a qué iba al juzgado y que se había enterado por el abogado.

El procesado confesó que no estaba "bien" desde "hace tiempo", con problemas de "cabeza y en el pulmón". "Vine hoy [por ayer] porque no me llamó el médico de Monforte, porque si me llega a llamar, ya no venía", puntualizó. El septuagenario fue condenado ya que el 14 de julio de 2016 llamó "guapa" a una niña y, al día siguiente, le dijo: "Vente a mi casa, te doy veinte euros y dejas que te toque". El 18 de julio le reiteró: "Guapa, ¿quieres los veinte euros?".