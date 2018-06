La mujer del 'Chicle': "Yo siempre le seguí preguntando, y él 'que no, que no'"

Rosario Rodríguez, esposa de Jose Enrique Abuín 'el Chicle', nos las debía de tener todas consigo con respecto al papel de su marido en la muerte de la joven madrileña Diana Quer. "Yo siempre le seguí preguntando, y él que no, que no, que no'", explicó en su declaración ante el juez en alusión a los meses en los que la chica estaba en paradero desconocido.

La declaración de Rosario Rodríguez se produjo en enero, en calidad de investigada. El juez decidió tras ese interrogatorio, que se prolongó durante una hora, desimputarla, una decisión que más tarde ratificaría la Audiencia Provincial. La acusación encabezada por los padres de Diana Quer insiste en sus dudas sobre su posible participación en los hechos.

Ahora, el informativo de TVE ha publicado algunos fragmentos de esa declaración. La mujer del 'Chicle' negó cualquier tipo de relación con el crimen y afirmó que la noche de los hechos no salió de su casa, en la que estaba con una hermano, su cuñado, su ahijada y su propia hija.

El 'Chicle', en cambio, sí salió. "Se cambió de ropa y me dijo que iba al gasoil", señaló Rosario Rodríguez. En un primer momento, para proteger a su esposo, había afirmado que aquellla noche estuvieron juntos, pero luego se retractó, desmontando la coartada de Abuín.

El juez también le preguntó a Rosario Rodríguez por la violación que, supuestamente, el 'Chicle' había cometido contra su hermana gemela en 2005. La mujer relató que en aquel momento contrató a una abogada para investigar los hechos y esta le informó de que no había evidencias contra Abuín.