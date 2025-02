Máxima alerta de la Policía Nacional: no respondas esta llamada bajo ningún concepto o tendrás serios problemas

En cada mensaje, enlace o descarga puede haber una estafa detrás que quiere hacerse con los datos personales y bancarios de las víctimas. Recibir ciberamenazas es cada vez más frecuente porque constantemente surgen nuevas técnicas para engañar y robar a los usuarios.

Desde la Policía Nacional han alertado de la nueva estafa que capta a sus víctimas a través las redes sociales y por mensajes de texto engañándoles con ofrecerles dinero fácil a cambio de realizar distintos trabajos por las plataformas digitales. Son tareas sencillas como dar visualizaciones a videos o promociones, poner comentarios o dar likes.

Cuando la víctima ha hecho su trabajo, le mandan un último paso para poder cobrar la cantidad de dinero acordada. Tendrán que darse de alta en determinadas plataformas digitales que los propios estafadores gestionan, donde solicitan transferencias económicas que les serán devueltas junto a las comisiones obtenidas a cambio del trabajo realizado.

En un principio las víctimas no se dan cuenta del engaño, ya que les llega el importe total del dinero como ganancias, pero una vez que se han ganado su confianza, los estafadores solicitan transferencias de importes cada vez mayores, amenazándolas con no cobrar sus comisiones o recuperar el dinero invertido si no las realizan.

A partir de ese momento, la víctima pierde la comunicación con la supuesta plataforma y se queda sin el dinero invertido.

Si crees que has sido víctima de una estafa ponte en contacto lo antes posible con las autoridades.