Inmigración en la ruta canaria
Salvamento Marítimo rescata dos pateras al noreste de Lanzarote con tres migrantes fallecidos y otro en estado crítico
En una de las embarcaciones asistidas en la madrugada de este miércoles viajaban 60 personas y en la otra 19, una de las cuales ha sido evacuada en helicóptero hasta un hospital de Canarias
Aránzazu Fernández
Salvamento Marítimo ha movilizado durante la madrugada de este miércoles, 16 de septiembre, a las embarcaciones 'Al-Nair' y 'Acrux' para el rescate de dos pateras localizadas al noreste de Lanzarote.
Según la información facilitada por el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa, a partir de datos del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias, en las dos barquillas viajaban un total de 79 migrantes.
Una de las embarcaciones transportaba alrededor de 60 personas y en su interior fueron localizados al menos tres fallecidos. La segunda patera llevaba a 19 migrantes, uno de los cuales se encontraba en estado crítico.
Un migrante es evacuado en helicóptero
La situación de gravedad de uno de los ocupantes de la segunda embarcación obligó a activar un dispositivo de evacuación médica. El migrante fue trasladado en un helicóptero Helimer de Salvamento Marítimo hasta un centro hospitalario de Canarias para recibir atención sanitaria.
En paralelo, las embarcaciones de Salvamento Marítimo 'Al-Nair' y 'Acrux' participaron en las labores de rescate y traslado de los ocupantes de las dos pateras.
Llegada prevista a Puerto Naos
Una vez completada la intervención en el mar, Salvamento Marítimo traslada a los ocupantes de ambas barquillas hasta Puerto Naos, en Arrecife, donde se espera su llegada en torno a las 9.30 horas de este miércoles.
Habrá ampliación.
Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas
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