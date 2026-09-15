Sentencia
Silvia Intxaurrondo gana el pulso a RTVE y recuperará su sueldo antiguo por presentar y dirigir 'La Hora de La 1'
La justicia da la razón a la presentadora de 'La Hora de La 1' tras un largo litigio y un juicio suspendido en primavera
Kevin Rodríguez
La batalla judicial que mantenían la televisión pública y Silvia Intxaurrondo ya tiene resolución. La presentadora ha ganado parcialmente el juicio contra RTVE y volverá a percibir una cifra superior a los 250.000 euros anuales —el equivalente a los 254.000 euros que cobraba anteriormente—, blindando así sus labores al frente del magacín matinal.
El origen del conflicto: del contrato mercantil a la Inspección
El origen de este terremoto laboral se remonta a la investigación de la Inspección de Trabajo, impulsada tras una denuncia anónima, que determinó que el modelo de contratación externa mediante el cual operaba la periodista (a través de la mercantil Sukun) era irregular.
A raíz de este dictamen, la Corporación regularizó su situación y pasó a integrarla como personal indefinido no fijo. Sin embargo, el gran escollo llegó con la retribución: al aplicarle de forma estricta los límites del III Convenio Colectivo de RTVE, su nómina se desplomaba drásticamente —con ofertas iniciales e intentos de ajuste muy alejados de sus pretensiones—. Inconforme con esta rebaja sustancial, la presentadora decidió llevar a la empresa pública a los tribunales.
La suspensión del juicio
El camino hasta la sentencia no ha estado exento de sobresaltos. El juicio, señalado inicialmente para finales de la pasada primavera y que provocó la ausencia de la periodista en antena en aquel momento, tuvo que ser suspendido de última hora a causa de la baja médica de la jueza encargada del caso, aplazando el desenlace y alargando la incertidumbre durante los meses estivales.
Finalmente, los tribunales han dictaminado que Intxaurrondo mantendrá su estatus económico a través de complementos salariales ligados estrictamente al ejercicio de sus funciones de dirección y presentación de 'La Hora de La 1', obligando además a la cadena a abonarle los atrasos correspondientes. La sentencia, no obstante, rechaza otras peticiones secundarias de la demanda, como la acusación de cesión ilegal o que la empresa sufragase su transporte diario a domicilio.
Con este veredicto, Intxaurrondo despeja su futuro económico inmediato en la cadena pública, aunque la sentencia deja claro que el mantenimiento de la cuantía queda condicionado a su continuidad al frente de la dirección y conducción del formato matinal.
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Fuente: El Periódico
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