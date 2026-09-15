Jesús Gallego: «Hoy no sucedería una tragedia aérea como la del Avianca»

La catástrofe del vuelo Avianca 011, que se estrelló en Madrid en noviembre de 1983 acabando con la vida 181 personas, inspira la novela ‘Náufragos del cielo’, del popular periodista deportivo y escritor Jesús Gallego, quien intervino ayer en Club FARO en un acto en el que fue entrevistado por el también periodista Jacobo Buceta. El avión, el más moderno y grande del mundo en esos años, había salido de París rumbo a Bogotá y se disponía a hacer una escala en Barajas cuando se estrelló a doce kilómetros del aeropuerto madrileño. «Hoy en día no ocurriría una catástrofe área como aquella», afirmó Gallego, quien pone el foco en las deficientes controles de seguridad existentes en la España de esa época, además de en un error del comandante que pilotaba la aeronave y decidió fiarse de su veteranía en lugar de lo que le indicaba la alarma que saltó en la cabina antes del primero de los dos impactos con la tierra de unos terrenos de uso agrícola en Mejorada del Campo. .

Gallego parte de esa catástrofe para dibujar la España de 1983. «Queríamos ser modernos, pero no éramos modernos», resumió. Aquel era el primer año completo del Gobierno de Felipe González, la democracia parecía por fin consolidarse tras superar el intento de golpe de Estado de 1981 y existía, recordó, «un ansia de libertad tremenda». Pero bajo ese impulso convivían la crisis económica, la reconversión industrial, el paro, las movilizaciones sociales, la heroína, la delincuencia y los años más duros del terrorismo.

El autor buscaba un historia para novelar ese año cuando una noticia sobre el siniestro despertó su curiosidad y comenzó a investigar qué había ocurrido. A partir de ahí descubrió que no se trataba de un episodio aislado. En apenas quince años, desde 1970 a 1985, se habían sucedido accidentes en Tenerife, Ibiza, Barcelona, A Coruña o Madrid, en un momento en el que «el número de vuelos crecía rápidamente gracias, sobre todo, al turismo, mientras las infraestructuras de control aéreo no evolucionaban al mismo ritmo; eran obsoletas, de la época franquista, cuando «Estados Unidos nos vendía los sistemas de seguridad que ya no usaban».

La consulta de expedientes, informes técnicos y comisiones de investigación le llevó a una conclusión: España recibía algunos de los aviones más modernos del mundo con unos sistemas de control aéreo que seguían siendo antiguos y deficitarios. ‘Náufragos del cielo’, sin embargo, no es un informe técnico novelado. «Había que hacer que los lectores sintieran lo que estaba sucediendo en el avión», señaló. Por eso, junto a personajes reales, creó otros ficticios y construyó sus vidas antes de conducirlos inevitablemente hacia la tragedia.

Gallego, durante la charla. / Marta G. Brea

En 1983 queríamos ser modernos, pero no lo éramos. Los sistemas de control eran anticuados»

Eran los años de La Movida y España se enteraba del siniestro a eso de las tres de la mañana de un fin de semana, lo que hizo que muchos jóvenes que estaban de marcha decidieran ir a verlo in situ, dificultando la labor de los equipos de rescate, quienes, a falta de otro material, señalaban los puntos donde encontraban restos humanos con unas banderitas de Coca-Cola.

La novela no busca un único culpable. Tras el accidente, Avianca y el Gobierno colombiano señalaron a los controladores españoles, mientras España responsabilizó a los pilotos. Gallego sostiene que confluyeron errores de ambos lados: una cadena de decisiones equivocadas en la cabina y una infraestructura que no permitió detectar y corregir a tiempo lo que estaba sucediendo. Los controladores aéreos venían desde hacía tiempo denunciando las carencias con que se topaban.

En el avión Avianca 011 viajaba un destacado grupo de escritores latinoamericanos exiliados en París que se dirigían a Bogotá para participar en un encuentro literario impulsado por Gabriel García Márquez en homenaje a la Generación del 27.

Gallego utiliza sus conversaciones y pensamientos para hablar también del exilio, de la literatura latinoamericana y de una generación de intelectuales marcada por las dictaduras. «Sus vidas quedaron truncadas en Madrid», resumió. Entre las víctimas estaba Jorge Ibargüengoitia, escritor mexicano al que Gallego reivindicó durante el coloquio por novelas como «Los relámpagos de agosto» o «Las muertas». También viajaba Manuel Scorza, uno de los grandes nombres de la literatura peruana del siglo XX, de quien Gallego recordó que había llegado a sonar como posible candidato al Premio Nobel. Otro de los pasajeros era Ángel Rama, crítico, ensayista y figura fundamental en la difusión y conceptualización del llamado boom latinoamericano, movimiento en el que alcanzaron proyección internacional autores como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar o Mario Vargas Llosa. Rama viajaba junto a su esposa, Marta Traba, escritora y crítica argentina e hija de gallegos, otra de las figuras centrales en la novela.

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