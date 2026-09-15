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Incendios forestales

El incendio en Cáceres moviliza este martes 80 efectivos y 14 medios aéreos

Los trabajos continúan después de que el incendio presentara durante la tarde del lunes una evolución favorable

Incendio en Tornavacas

Incendio en Tornavacas / INFOEX

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E. P. E.

El dispositivo contra el incendio forestal de Tornavacas (Cáceres) mantiene este martes un importante despliegue con 80 efectivos y 14 medios aéreos trabajando desde primera hora para avanzar en la extinción del fuego, que afecta a la Reserva Natural Garganta de los Infiernos, en el Valle del Jerte.

El operativo del Plan Infoex cuenta sobre el terreno con cuatro unidades de bomberos forestales terrestres y seis helitransportadas, además de tres agentes del Medio Natural y tres técnicos de Extinción. Desde el aire intervienen nueve helicópteros y cinco aviones.

Los trabajos continúan después de que el incendio presentara durante la tarde del lunes una evolución favorable. Durante la noche permanecieron en la zona 39 intervinientes, distribuidos en seis unidades de bomberos forestales terrestres, tres agentes del Medio Natural y cuatro técnicos de Extinción, con el objetivo de consolidar los avances logrados durante la jornada.

Más de un centenar de efectivos el lunes

El incendio, declarado el lunes en Tornavacas, llegó a movilizar durante su primera jornada a más de un centenar de efectivos, incluidos recursos procedentes de Castilla y León debido a la proximidad del fuego al límite con la provincia de Ávila, situado a menos de dos kilómetros.

Las llamas afectan a la zona conocida como Garganta La Serrá, dentro de la Reserva Natural Garganta de los Infiernos, uno de los principales espacios protegidos del norte de la provincia de Cáceres.

En las tareas de extinción participan medios del Plan Infoex, con apoyo de efectivos y recursos del Ministerio para la Transición Ecológica y la colaboración de Cruz Roja Extremadura.

Noticias relacionadas y más

Los equipos continúan este martes trabajando tanto desde tierra como desde el aire para avanzar en el control y la extinción del incendio después de la evolución favorable registrada durante la jornada anterior.

Fuente: El Periódico de Extremadura

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