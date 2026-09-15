Especialistas en tecnología piden un desarrollo responsable para evitar los riesgos de la inteligencia artificial

La petición del director ejecutivo y cofundador de Anthropic, Dario Amodei, de ralentizar el desarrollo de las capacidades de la inteligencia artificial (IA) ante el riesgo de que una rápida evolución provoque graves problemas de ciberseguridad, reivindicación a la que se han sumado Elon Musk y Sam Altman, ha reabierto el debate sobre los límites de la autonomía de la IA y la capacidad humana para controlarla.

Los especialistas gallegos coinciden en la necesidad de controlar el avance de estos sistemas ante la capacidad extraordinaria de autonomía que están adquiriendo.

«En IA, se va más rápido en ganar capacidades para las máquinas que en controlarlas. Ese es el gran problema», advierte Senén Barro, doctor en Física y catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. El director científico del CiTIUS (Centro Singular de Investigación en Tecnologías Inteligentes de la Universidad de Santiago de Compostela - USC) reclama mecanismos técnicos para limitar la actuación de estos sistemas, además de la regulación legal, «que siempre va por detrás».

Por su parte, Fernando Suárez, presidente del Consejo General de Ingeniería Informática de España (CCII) y del Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG), considera necesario actuar ya, aunque sin alarmismo. «Es algo que debemos tomarnos en serio desde ya, pero sin caer en el alarmismo ni generar un pánico desproporcionado», señala.

En su opinón, el principal riesgo es que las capacidades tecnológicas avancen más deprisa que los mecanismos de supervisión. «La capacidad de supervisar e intervenir debe avanzar al mismo ritmo que la autonomía que concedemos a estos sistemas», sostiene el informático.

«En IA, se va más rápido en ganar capacidades para las máquinas que en controlarlas» Senén Barrio — Catedrático de Ciencias de la Computación e IA

Según el catedrático de la USC, los riesgos de la IA aumentan cuando los modelos tienen acceso a Internet y herramientas digitales. «Los llamados modelos frontera de IA tienen una extraordinaria capacidad de autonomía, porque se les da. No es que la asuman por su cuenta. Son modelos cada vez más capaces y pueden ser dirigidos, imaginemos, a buscar debilidades de ciberprotección en el software de una compañía bancaria o de una administración pública. Aunque no sean dirigidos expresamente a ello, si se les da acceso a internet, determinadas herramientas digitales e instrucciones que no tienen que ser necesariamente esas, pueden entender que forman parte de lo que les puede dar una solución a aquello que se les encarga», comenta Senen, que investiga sistemas de IA desde hace cuarenta años.

El investigador reconoce que incluso las propias compañías desarrolladoras desconocen todas las capacidades que están adquiriendo sus modelos y hasta dónde pueden avanzar. «Nadie imaginaba que ChatGPT, solo un año después tendría la capacidad que tenía», explica. Pese a ello, considera que todavía es posible actuar para descelerar el avance de las capacidades de estos sistemas. «De momento, está en nuestras manos», afirma

En su opinión, la evolución de la IA se ha convertido «más en una estampida que en una carrera». Por ello, reclama cooperación internacional y supervisión externa. «No estamos hablando de ciencia ficción, de un futuro lejano. Estamos hablando de mañana, prácticamente», concluye.

Ciberataques documentados

Por su parte, Suárez recuerda que la utilización de la IA en ciberataques ya está documentada. «Los agentes autónomos pueden aumentar su velocidad y alcance y reducir la intervención humana necesaria. En bioterrorismo preocupa que facilite conocimientos peligrosos, aunque disponer de información no equivale a poder ejecutar un ataque: siguen haciendo falta medios materiales y capacidades prácticas. Hay motivos para actuar preventivamente, pero debemos diferenciar las capacidades demostradas de los escenarios posibles», señala.

En su opinión, una ralentización tendría sentido si sirve para reforzar las garantías. «Debemos exigir que los avances de mayor riesgo demuestren suficiente seguridad antes de desplegarse», sostiene.

«Es algo que debemos tomarnos en serio desde ya, pero sin caer en el alarmismo» Fernando Suárez — Presidente de los informáticos

Sin embargo, considera complicado lograr una pausa voluntaria en el desarrollo de la IA mientras exista una fuerte competición tecnológica y económica. «Con los incentivos actuales, veo imposible garantizar una ralentización sin que alguien intente aprovecharla. Y no solo por China, que no es necesariamente 'el malo de la película. Las propias empresas compiten por alcanzar una especie de supremacía tecnológica», reconoce.

Por ello, defiende también reforzar la responsabilidad profesional de quienes desarrollan estas tecnologías. «Por eso insistimos en la regulación de la Ingeniería Informática, como una garantía a la sociedad de un desarrollo responsable», dice.

A Barro le preocupa especialmente la carrera tecnológica entre Estados Unidos y China. En especial, cuestiona la presión por acelerar el desarrollo de la IA. «El problema no es la IA. El problema son personas con una capacidad, un poder y una capacidad de decisión tan grandes y con una demostrada incapacidad de gobierno sensato», sostiene Barro, que no ve un escenario geopolítico idóneo para ralentizar el avance de la IA.

Los dos expertos aplauden las auditorías independientes, medida propuesta por Amodei para supervisar los modelos de IA de las compañías. Ambos coinciden en señalar, sin embargo, que «son necesarias, aunque no suficientes».

Independencia

«Si no hay independencia, si no hay gente con criterio propio que pueda decir lo que cree que está mal o puede llegar a estarlo, no vale de nada. La gente dentro de las compañías, porque se lo ordenan o porque se autocensuran, no va a hacerlo. Pero yo creo que hay otro tipo de medidas que son incluso más necesarias que estas: medir cómo no puede llegar hasta ese punto, cómo podemos reducir en lo posible los riesgos para que supere cierto tipo de barreras o fronteras», sostiene Barro.

En este sentido, Suárez sostiene apuesta por una supervisión permanente, comunicación obligatoria de incidentes y responsabilidades claras, junto con una autoridad capaz de exigir correcciones o detener actividades peligrosas. «La independencia debe existir en la práctica, incluso cuando las conclusiones perjudiquen comercialmente a la empresa evaluada», subraya el informático.

Defiende, además, que las decisiones sobre los límites de la IA no pueden quedar exclusivamente en manos de las compañías. «El conocimiento técnico debe orientar las decisiones, pero la legitimidad para tomarlas y la responsabilidad de proteger a la sociedad deben ser públicas», sostiene.

Por otra parte, Barro admite que frenar el avance de la IA también puede beneficiar a las compañías del sector. «No hay que ser ingenuos y hay que pensar que puede haber unos intereses», señala.

Para explicarlo, compara la situación con el safety car de la Fórmula 1: cuando se ralentiza la carrera, los pilotos que van en cabeza mantienen su ventaja frente a quienes intentan alcanzarlos. «Los que están en vanguardia dicen: 'Vamos muy rápido. No está mal que todos se frenen, porque nosotros estamos y seguiremos en cabeza en esta deceleración colectiva'», explica.

Una ralentización podría beneficiar también a las propias compañías ante las dudas sobre la sostenibilidad de ese ritmo inversor. «No se puede sostener que año a año dupliques básicamente la inversión en IA», dice.