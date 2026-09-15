"Estaba empezando a vivir": el recuerdo de Claudia Tacoronte, la estudiante canaria asesinada en México

Familia, amigos y naturaleza. Eran algunos de los pilares de Claudia Tacoronte Aguilera, la estudiante grancanaria asesinada el sábado en el estado mexicano de Morelos. La joven, originaria de Santa Brígida, tenía 21 años y estudiaba el cuarto curso de Educación Infantil en la Universidad de Granada (UGR), aunque anteriormente había iniciado el grado de Educación Primaria en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), durante 2022-2023. En el país de Centroamérica se encontraba haciendo un intercambio académico Erasmus.

Los proyectos de intercambio ayudan a los estudiantes a sumar nuevas experiencias, empaparse de nuevas culturas y conocer la metodología de otras universidades. Sin embargo, apenas un mes después de su llegada, sus planes se vieron truncados al ser víctima de un supuesto robo con arma blanca mientras se encontraba en la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, en la Casa de la Cultura de Cuautla. Un crimen que la Fiscalía mexicana investiga como feminicidio.

El asesinato ha desencadenado una ola de conmoción en la comunidad educativa a los dos lados del Atlántico. Aunque la estudiante solo cursó un año de sus estudios en Gran Canaria, la ULPGC celebró este lunes un minuto de silencio en honor a la exalumna. "Hoy [por ayer, lunes] no solo lloramos la pérdida de una estudiante española, sino de una estudiante nuestra, una hija de nuestra Isla", afirmó la vicerrectora de Profesorado de la ULPGC, Belén López, quien trasladó el pésame a la familia y allegados, tanto en Gran Canaria como en Granada. "Sé que no hay palabras que alivien este dolor, pero sí quiero transmitirles que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y toda la Isla están con ustedes", añadió.

Minuto de silencio en la sede institucional de la ULPGC por Claudia Tacoronte. / José Pérez Curbelo

A la cita también acudió la subdelegada del Gobierno en la provincia de Las Palmas, Teresa Mayans, quien calificó la jornada de "triste, pero tan significativa". Mayans subrayó que se trata de un feminicidio y lamentó que este tipo de violencia contra la mujer haya truncado el desarrollo académico y vital de la joven estudiante de magisterio: "Estaba empezando su vida, una chica potente; tenía toda la vida por delante", y añadió que poseía un "enorme potencial" que han arrebatado a la sociedad.

Minuto de silencio en Granada

La Universidad de Granada también la homenajeó celebrando un minuto de silencio. En declaraciones a Efe, la coordinadora del grado de Educación Primaria Bilingüe y tutora de intercambio, Magdalena Ramos, contó que era "una chica con mucha ilusión". La última vez que estuvo en contacto con ella fue el viernes por la noche y recordó que se la escuchaba "muy contenta". La profesora la ha definido como una persona muy alegre y cariñosa que estaba "muy ilusionada" con su estancia en México.

Sus perfiles públicos en redes sociales reflejan a una joven muy unida a su grupo de amigos y con una especial predilección por los espacios naturales. Entre sus publicaciones abundan imágenes de excursiones por la montaña, playas, bosques y viajes, además de fotografías junto a perros y de momentos compartidos con familiares y amistades. Su estancia en México respondía precisamente a ese deseo de ampliar horizontes personales y académicos, una experiencia que compartía a través de imágenes de sus recorridos por el país y de su vida universitaria.

Más allá de su trayectoria académica, Claudia mantuvo una estrecha vinculación con la vida social de Santa Brígida. Según ha destacado el Ayuntamiento, fue una joven muy participativa en las actividades organizadas por la Concejalía de Juventud. Entre otras iniciativas, colaboró como voluntaria en las labores de apoyo desarrolladas en La Palma tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja. También formó parte de los Scouts de Santa Brígida. Tras la pandemia de la Covid-19, cuando el grupo atravesaba un momento especialmente delicado, decidió regresar para ayudar a reactivar la asociación y colaborar en la recuperación de sus actividades.

Zona de la vivienda familiar de Claudia Tacoronte en El Monte, Santa Brígida. / Andrés Cruz

Conmoción en el municipio

En El Monte (Gran Canaria), el barrio donde residía, una vecina expresó sus condolencias a la familia Tacoronte: "Es algo muy duro para todo el mundo. Era una persona muy joven, estaba empezando a vivir". Todavía recuerda cuando la familia se mudó al edificio hace algo más de dos años. Aunque la mujer aseguró que estuvieron viviendo en la Península durante una temporada, las raíces paternas de Tacoronte siempre fueron satauteñas. Con los ahorros de su clínica especializada en oftalmología, su bisabuelo construyó el inmueble en el que hoy reside el núcleo familiar, explicó la vecina. "Me acuerdo de la carita de ella. Siempre la veía por aquí, de arriba para abajo", rememoró. Era habitual verla llevando su guitarra, pues estudiaba música, declaró.

La villa ha convocado para este martes, a las 12.00 horas, un minuto de silencio para honrar la memoria de Claudia Tacoronte. La Corporación municipal manifestó además su indignación y rechazo ante una muerte que han calificado como "injusta" y "violenta". "Claudia había emprendido esta etapa académica con la ilusión propia de una joven que se encontraba construyendo su futuro. Que una experiencia vinculada a su formación y a sus proyectos personales haya terminado de esta manera causa un profundo dolor en toda la comunidad satauteña", expresó el Ayuntamiento en un comunicado a través de sus redes sociales.

Revisión de los convenios internacionales

Por su parte, la decana de la facultad de Educación, Katia Caballero, precisó a Efe que la Universidad de Granada informa a los estudiantes antes de sus movilidades sobre los destinos, sus riesgos y las recomendaciones de seguridad, además de facilitarles el acceso a la información del Ministerio de Asuntos Exteriores. "Son muchos los estudiantes que han viajado a México o a otros países latinoamericanos y no ha pasado nada. Esta vez ha pasado y lo lamentamos muchísimo porque a nosotros, como centro, nos ha roto", indicó.

Tras el asesinato, la universidad analizará la situación y estudiará si es necesario tomar alguna decisión respecto a los convenios internacionales, según explicó Caballero, quien añadió que será necesario conocer en detalle qué ha ocurrido y si existe riesgo de que vuelva a suceder, para actuar en consecuencia.

El decano de Educación de la ULPGC, Germán Gallardo, destacó que cada vez que organizan un Erasmus Mundus no pueden evitar sentir nervios porque es una responsabilidad para la institución académica. En este sentido, el decano detalló que siempre se cercioran de que las ciudades que incluyen para el intercambio sean seguras y tengan las condiciones básicas cubiertas. "Pero por desgracia la lacra machista es algo que no se puede controlar", valoró.

Claudia Tacoronte es la segunda alumna que ha cursado estudios en la ULPGC que fallece durante un Erasmus en los últimos años. En 2022, la estudiante de Educación Primaria Alicia Rodríguez Rodríguez murió en un accidente de coche en Rumanía junto a sus padres Pepe Rodríguez y María del Carmen Rodríguez, y su hermana, Cristina de 15 años. "Es lo peor que te puede pasar", consideró Gallardo.