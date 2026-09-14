Literatura | Olga Novo Poeta, Premio Nacional de Poesía no 2020
A poeta Olga Novo: «Comecei a escribir poesía con oito anos ao esgotar os poemas dos libros dos meus irmáns; non había biblioteca»
A Premio Nacional de Poesía celebra 30 anos da publicación do seu primeiro libro, «A teta sobre o sol»
Cando a poeta lucense Olga Novo recibiu a chamada do Ministerio de Cultura anunciándolle que lle concederan o Premio Nacional de Poesía no 2020, a escritora escoitou cada unha das verbas pensando que era unha broma. Só cara o final comezou a comprender que ían en serio. Seis anos despois daquel fito, recórdao con humor e con cariño. Tamén cun sorriso e abraiada polo paso do tempo, recibe o convite a falar do seu primeiro libro de poesía, «A teta sobre o sol», un feixe de papeis nun cartafol editado pola extinta Edicións do Dragón hai xusto 30 anos e que reeditou en formato libro Xerais.
-Era o ano 1996 e o seu amigo e poeta Paco Souto propúxolle facer un libro.
-Eramos o que hoxe se coñece como a Xeración dos 90. Eramos unha xente moi nova, universitaria, con moita enerxía e amizade entre nós. Paco era un pouco maior ca nós e traballaba nun bar en Santiago. Era poeta e tiña inquedanzas como escritor para dar a coñecer voces novas. El editaba en formato cartafol, nunha edición humilde e alternativa. Un día, pregountoume se tería un conxunto de poemas para publicar e así naceu ese primeiro libro. Era un cartafol e dentro tiña folios onde aparecían os textos manuscritos. Dálle un gusto naïf e auténtico. Cada exemplar era distinto do outro, era único. A primeira edición esgotouse rápido. Recordo ese momento como o atrevemento dunha rapaza nova que descoñecía por completo o mundo literario.
-Vostede, dende moi cativa, xa comezou a escribir poesía. Lembro que nun recital no Festival Kerouac en Vigo amosou o seu primeiro caderno.
Eu empecei a escribir arredor dos oito anos. Sentín fascinación pola poesía desde moi pequena. Teño o recordo de escoitar a miña nai recitar un romance tradicional que aprendera da súa nai e da súa avoa. Fascinábame a musicalidade. Era unha casa de labradores, humilde. Non había libros. Eu procuraba os poemas ou os fragmentos nos libros de textos dos meus irmáns maiores. Chegou un momento no que se esgotaron as fontes bibliográficas. Pensei que se se me acabaran os poemas, que ía eu facelos así non se acabarían nunca.
-Así que a poesía comezou como unha necesidade en vostede.
Veu dunha carencia e dunha necesidade expresiva moi profunda. Non había biblioteca, non tiña referentes. Naquel verán no que empecei a escribir poesía, ía para o fondo da aldea e escribía tódolos días nunha fonte.
-O seu primeiro poemario, «A teta sobre o sol», fai referencia á «explosión da vida»: eu chegara como louca/ coidando de non romperme coma un cristal de murano/ no centro mesmo da explosión da vida.
Claro, eran os meus 20 anos, un momento de experimentación, de moita liberdade. Eu comezaba a ler e saber moitas cousas do movemento libertario. Foi tamén a chegada ao feminismo. Nese libro, está o xerme de moitas cousas que foron madurando despois. No lingüístico, fun vencendo o pudor, os tabúes. Reflicte a necesidade de loitar pola liberdade e pola utopía.
-Neses anos 90, comezaron e emerxer poetas mulleres que comezaron a falar con voz propia sobre o seu corpo, a súa sexualidade, alén da voz masculina.
Tiñamos o camiño aberto pola xeración anterior de Pilar Pallarés ou Carmen Blanco dende o discurso feminista. Non hai que esquecer que a literatura galega ten como figura fundacional unha poeta. Ese é un elemento moi importante. Tes un espello no que te reflectir. Nos 90, un grupo de mulleres poetas intentamos facer poesía, mesmo poesía erótica, desde o noso propio corpo, o noso propio coñecemento, o noso propio pracer.
-Que lembra da Olga Novo daquela época?
Era unha poeta moi apaixoada polo que facía e polo que vivía. Faciamos recitais case en calquera espazo público, en bares, pubs... A intención era levara a poesía a todos os ámbitos. Eu recitei incluso no mercado ao lado do posto de verduras. Era unha experiencia colectiva da que gozabamos.
-Unha vez comentou que nunca se presentara a un concurso de poesía. Por que non?
Algún si, de moi noviña inda que xa non me acordo. Eu concibo a poesía como unha parte moi profunda de min mesma. Prefiro que o meu poema non entre na xerarquía de ser o mellor ou o peor ante ningún xurado. Prefiro resgardar esa experiencia radical dunha maneira libre.
-Cal é o proceso que segue para crear? Sente a presión do mercado?
En absoluto; é un soño meu que algún día o capitalismo desapareza. O mercado para min é unha distopía. A poesía é xusto o contario do mercado. Mercadear cunha verdade humana tan profunda é non entender o elemento máis radical da poesía que é a contemplación e a experiencia da beleza verdadeira. Eu escribo sempre por impulso e non sei de onde vén. É algo que aparece e que non se busca. A poesía é un coñecemento de carácter intuitivo. Eu abandónome a esa experiencia con pracer. No libro «Feliz idade», hai un poema chamado «Fogonazo». Nel, falo de cando descubro que estou embarazada pero, no fondo, fala tamén da propia experiencia poética. É como fogonazo. Por iso, nos mkeus poemas nunca hai máis que unha versión. Os poemas publicados son a primeira e úinica versión; non a retoco nunca.
-Que habería que mellorar no sistema da poesía galega?
Para quen experimente a poesía, esta debe ser un exercicio de liberdade. Non sei que se debe ou o que non se debe facer. A riqueza dunha literatura está na liberdade dos seus autores.
-Hai algún poemario seu para os vindeiros meses?
Estiven estes anos investigando sobre a memoria histórica. É poesía de acción. Estiven investigando a figura dun mestre anaquista que houbo na miña parroquia e que acabou nun campo de concentración no sur de Francia. Seguinlle a pista. El fora mestre dun tío meu. Dediquei seis anos a investigar que fora daquel mestre libertario que publicou en xornais internacionais. Tamén preparo outro libro sobre un anarquista dunha aldea veciña.
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