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Novidade literaria

A novela «Soños de Lunaria», de Ledicia Costas, introduce a battle royale e a crítica política na literatura xuvenil galega

Chega este xoves ás librarías só en galego para cautivar os lectores novos e coa arela de converterse nunha triloxía

Sairán 5.000 unidades, toda unha aposta no sistema literario de noso

Ledicia Costas presenta &quot;Soños de Lunaria&quot; en Vigo, unha novela fantástica do xénero battle royale.

Ledicia Costas presenta "Soños de Lunaria" en Vigo, unha novela fantástica do xénero battle royale. / Jose Lores

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Mar Mato

Mar Mato

Vigo

«Que os camiños de Lunaria che sexan favorables. E que, cando cheguen a noite e o frío, sempre atopes alguén disposto a loitar xunto a ti». Esta é a peculiar dedicatoria coa que a escritora viguesa Ledicia Costas saúda a xente lectora da súa nova novela, «Soños de Lunaria», que chega este xoves ás librarías só en galego. A vizosa e vexetal Fundación Sales en Vigo foi o escenario elixido pola autora e por Xerais para presentar un traballo que porta unha misión: converterse nun bestseller entre o público mozo. A primeira tiraxe sae con 5.000 unidades, toda unha aposta. «Queremos provocar unha arrollada nas librarías», comenta Fran Alonso, editor de Xerias.

O libro leva outro cometido vencellado á normalización lingüística: lograr que a mocidade do noso país, que adoita ler no xénero fantástico en castelán, se pase ao galego. Tanto a autora como o editor cruzan os dedos para conseguilo, sabedores de que nada está atado inda que a obra nada máis collela nas mans, non sexas capaz de soltala para saber que lle acontece co protagonista.

Un continente imaxinado e un truculento suceso cada 17 anos

O punto de partida é un continente chamado Lunaria, unha illa conformada por diferentes terras, un bosque dos Condenados, o océano Raíz e o mar Bretemoso. Cada 17 anos, celebran un sorteo peculiar no que entran os nomes dos primoxénitos da aristrocracia dos distintos estados. Costas explica que o gañador é realmente o perdedor.

Ledicia Costas e Fran Alonso presentaron este luns &quot;Soños de Lunaria&quot; na Fundación Sales en Vigo.

Ledicia Costas e Fran Alonso presentaron este luns "Soños de Lunaria" na Fundación Sales en Vigo. / Jose Lores

Se imaxinan unha novela fantástica de idílicos unicornios, erran. A historia que nos presenta é unha battle royale total. Por primeira vez en galego, sae do prelo unha historia que bebe do fenómeno literario e audiovisual xaponés de ficción caracterizado pola loita de varios personaxes dos que só un pode sobrevivir. Si, en «Soños de Lunaria» hai sangue, morte e dor; pero tamén romance.

Unha masculinidade alternativa

O protagonista, Kiran Lobo, que é fillo dun rei, presenta unha masculinidade alternativa. Ten 16 anos e, pola súa condición, agardan del que estea sempre «en modo combate» pero el non quere matar; non quere compracer o pai. Para Costas, é interesante amosalo así para ofrecer novas masculinidades nos textos.

Malia ser un privilexiado que vive nun palacio, o protagonista, está en desacordo co sistema. É consciente de que un terzo da poboación infantil vive en desnutrición. No seu mundo, os habitantes están divididos en graos, segundo no que traballen. A súa mellor amiga, Liliana, vive na pobreza e é recolectora de flores de azafrán. É unha relación prohibida. Ao ver como vive, el comeza a reflexionar sobre como funciona a súa sociedade e como podería rebentar o sistema dende dentro. Velaí a mensaxe política do libro xa que o mozo botaralle un pulso ao seu propio pai para rachar coas desigualdades.

A moda dos therians nas súas páxinas

A novela enlaza tamén coa moda dos «therians», os humanos que se caracterizan como animais. A nai de Kiran, xa finada, era unha muller lince boreal. Por iso, el leva a pel pintada e ten unhas características que o fan máis forte e rápido que os humanos. O mundo no que nos adentra Ledicia está compartido entre os seres humanos e estas bestas, metade animais.

O arranque da historia é impactante. Podemos ler: «Volvín soñar con ela. Sempre que sucede iso, esperto cos dedos azuis e faragullas de xeo nas pestanas. Se me manexa así meténdose nos mesu soños, non sei que pode ocorrer se algunha vez chego a tela cara a cara. Que estou dicindo? Claro que o sei: conxelaría o meu corazón, como fai con todos os que resisten o frío, e eu deixaría de ser eu».

Unha presentación na Fundación Sales

A editorial seleccionou a 15 persoas da esfera lectora galega (libreiras, booinstagrammers e prensa) para convidalas á presentación en Vigo do libro. Días atrás, celebrou un encontro semellante en Compostela. No caso da urbe olívica, o lugar elixido conecta coa obra: un bosque de bambú de fondo, o mesmo que vemos a través de Kiran no capítulo un desde o seu balcón.

Costas resaltou que a novela presenta unha «estética superinnovadora». Detalla que, por primeira vez na historia da literatura galega, os cantos do libro aparecen ilustrados, cun fondo gris antracita e sobre el unha coroa de espiñas cunhas mans entrelazadas. De feito, ese é o subtítulo da obra, «Coroa de espiño». Para logralo, dende Xerais tiveron que recurrir a unha empresa de fóra de Galicia. A cuberta e capa tamén son impactantes, cun universo vexetal e varias carricantas (insectos clave na historia), asinado polo ilustrador Iván R.

Ledicia Costas, co seu novo libro, &quot;Soños de Lunaria. Coroa de Espiño&quot;.

Ledicia Costas, co seu novo libro, "Soños de Lunaria. Coroa de Espiño". / Jose Lores

Hai que rebentar o sistema

Aínda que a historia está pensada para o público xuvenil, tamén pode engaiolar o adulto. Na bolsa de tela e nunha das chapas entregadas aos asistentes no acto lemos: «É posible rebentar o sistema que tanto nos fixo sufrir». Porque no libro non só importa a supervivencia de Kiran porque nos caia simpático, é primordial para que o seu munde cambie e as inxustizas acaben. «Esta é unha historia sobre a rebelión», defendeu Ledicia Costas quen adoece xa por escribir a segunda parte da triloxía que ten en mente.

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