Organización, variedad y equilibrio, las claves para comer sano en la oficina

Comer fuera de casa no tiene por qué significar renunciar a una alimentación saludable. Así lo asegura la doctora en Farmancia y nutricionista viguesa Amil López Viéitez. La clave está, asegura, en la planificación y en la elección de alimentos variados.

«Comer en la oficina no tiene por qué ser sinónimo de comer peor. La clave está en organizarse un poco y procurar que la comida incluya siempre una buena ración de verduras, una fuente de proteína de calidad —pescado, huevo, carne magra o legumbres— y una cantidad ajustada de hidratos como patata, arroz, pasta o pan integral», explica la especialista, que recomienda también no olvidar el agua y evitar convertir el postre o el café «en una fuente habitual de azúcar».

La improvisación es, según la especialista, un hábito muy extendido y que conviene evitar cuando se tiene hambre. «En ese momento solemos elegir opciones más rápidas, calóricas y menos equilibradas», señala la nutricionista, creadora de la Dieta Coherente.

Un error habitual entre quienes comen fuera de casa es el abuso de bocadillos, platos preparados, fritos o salsas, a menudo en detrimento de las verduras.

Otro problema es la rapidez con la que comemos. «También es frecuente comer demasiado deprisa delante del ordenador y sin prestar atención a las señales de saciedad», advierte.

Esto se traduce en una mayor ingesta. Para evitarlo, Viéitez recomienda lo contrario: comer despacio y masticar cada bocado con lentitud. «Esto hace que te sacies antes y comas menos», detalla.

Decansar entre plato y plato también ayuda a aumentar la sensación de saciedad. «Otro truco es apoyar los cubiertos sobre la mesa entre plato y plato o mientras conversas con otros comensales», aporta la nutricionista.

Viéitez desaconseja, asimismo, intentar compensar una comida abundante saltándose la cena. «Esto puede acabar provocando más hambre y favorecer después el picoteo», sostiene.

«Comer en la oficina no tiene por qué ser sinónimo de comer peor» Amil López Viéitez — Nutricionista

La planificación se presenta como una de las herramientas más útiles para mantener una alimentación saludable durante la jornada laboral. Sin embargo, no es necesario preparar al detalle todas y cada una de las comidas de la semana.

«No hace falta diseñar un menú perfecto para toda la semana. Basta con anticipar tres o cuatro comidas, hacer una compra coherente y aprovechar algunas preparaciones para varios días», explica.

Para ello, aconseja disponer en casa de algunos alimentos que facilitan la preparación de comidas equilibradas en poco tiempo. Verduras cocinadas, huevos, legumbres, arroz, patata o alguna fuente de proteína preparada pueden convertirse en la base de un táper saludable.

Según la especialista, esta organización permite, además, controlar mejor las cantidades. «También evita depender cada día de lo primero que encontramos», añade.

Qué elegir cuando se come en un restaurante

Cuando la comida se realiza en un restaurante, lo más recomendable es mirar el menú completo antes de decidir. La estrategia, según Viéitez, consiste en priorizar las verduras y acompañarlas de una fuente de proteína. «Como regla general, escoger primero una verdura —ensalada, verduras a la plancha, crema o menestra— y después una proteína como pescado, carne, huevos o legumbres», aconseja.

Los hidratos de carbono —arroz, pasta o patata—, también pueden formar parte de la comida, «pero en cantidades moderadas y sin desplazar nunca a las verduras».

«Según la época del año, tenemos a nuestra disposición diferentes combinaciones de alimentos vegetales que nos ayudan a saciarnos fácilmente. Además, los productos de temporada están en su mejor momento de precio y maduración. Se puede pedir ensalada, caldo, crema, espárragos, salteado de verduras… Aunque las patatas fritas son las reinas de la restauración, es mejor es olvidarse de ellas, porque son la forma más fácil de sumar calorías provenientes de grasas de su fritura», advierte.

En cuanto a la preparación de la comida, es preferible optar por alimentos al horno, a la plancha o guisados frente a fritos y rebozados, regla que también se aplica cuando se come de táper en la oficina. También recomienda pedir las salsas aparte y elegir habitualmente agua como bebida.

En el caso de que el local tenga un menú cerrado, recomienda tomar un tentempié saludable antes de ir a comer, para evitar así los entrantes, que suelen ser muy calóricos (croquetas, empanada, canapés, rebozados, masas…). También aconseja evitar el postre si se van a tomar dos platos.

Pero, tal vez, la prueba más difícil sea resistirse al bufé libre. En este caso, la especialista explica que una buena estrategia es recorrer todo el lugar para identificar las opciones más saludables. «Después, coges el plato y lo divides en tes partes iguales: dos para vegetales y la tercera para la proteína», propone.

Por último, recuerda que comer fuera no implica necesariamente terminar toda la comida servida. «Hay que ajustar la cantidad al hambre real», concluye la especialista, que recuerda que escuchar las señales de saciedad es también una parte importante de una alimentación equilibrada.