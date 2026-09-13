El escritor vigués Pedro Feijoo gana el X Premio de Novela Cartagena Negra

El escritor vigués y habitual columnista de Faro de Vigo Pedro Feijoo ha ganado el X Premio de Novela Cartagena Negra con «Donde nacen las bestias», obra por la que competía como finalista junto a Alberto Puyana y Carlos Augusto Casas. El galardón fue entregado este sábado durante la clausura del festival Cartagena Negra.

«Ya estaba inmensamente feliz por haber sido finalista; ahora me han dejado sin palabras, pero con una sonrisa eterna en mi cara», aseguró Feijoo después de recibir el premio. El autor gallego compartió posteriormente un encuentro con los lectores, que se acercaron a felicitarlo y a pedirle firmas, tras participar junto a los otros dos candidatos en una mesa redonda.

En «Donde nacen las bestias», Feijoo combina la investigación policial con la revisión de la historia del considerado primer asesino en serie español, conocido como el «Sacamantecas». La novela plantea, a través de una trama de ritmo intenso, cómo episodios del pasado pueden reproducirse en el presente criminal.

Otro vigués entre los galardonados

El premio fue entregado por la coordinadora general de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena, María Comas. Durante la ceremonia de clausura también se concedieron otros dos reconocimientos. Andrés Cortés Caballero recibió el III Premio Philip Marlowe por «La playa de crista», una novela vinculada a los códigos clásicos del género negro, mientras que el también vigués Guillermo de Oliveira recogió el X Premio de Cortometrajes Repsol-CTNegra por «Cara de cona», una comedia negra en la que el humor se mezcla con el crimen.

Nacido en Vigo en 1975, Pedro Feijoo es licenciado en Filología Gallega por la Universidade de Santiago de Compostela. Su debut literario, «Los hijos del mar», se convirtió en un fenómeno editorial en Galicia, mientras que su segunda novela, «Los hijos del fuego», consolidó su trayectoria como uno de los autores gallegos más leídos. Entre sus obras más populares figuran «Un fuego azul», «Donde nacen las bestias» y «La buena muerte», que conforman un tríptico de novela negra en el que se entrecruzan crímenes, leyendas y los escenarios más oscuros de Galicia.