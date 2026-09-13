Buscan con drones al octogenario Juan Antonio Gil desaparecido en Carnota
El vecino es alto y delgado, lleva gafas y salió de casa vestido con un pantalón beige y una camisa azul
La Guardia Civil coordina un amplio operativo de búsqueda en la zona de Caldebarcos con el apoyo de vecinos
Marcos Manteiga Outeiro
Continúa la búsqueda de Juan Antonio Gil Canós, de 86 año, desaparecido en Carnota, y a la se han incorporado los drones de Axega y vecinos, según apuntaban desde el GES de Muros, además de los miembros de Emergencias y fuerzas del orden.
A través de las redes sociales, se ha difundido una petición de colaboración para tratar de encontrar cuanto antes al hombre. Según la descripción facilitada, es alto y delgado, con pelo cano, lleva gafas y salió de casa vestido con un pantalón beige y una camisa azul.
La Guardia Civil ha solicitado además la colaboración de personas que dispongan de motocicletas y puedan ayudar en las labores de búsqueda, que urge debido a las altas temperaturas. El punto de encuentro establecido para quienes puedan sumarse al dispositivo se encuentra a la entrada de Caldebarcos.
Aviso de la familia
Destacar, además, que los medios aéreos de la Unidad Operativa de Drones del Grupo de Apoyo Logístico e Intervención (GALI) de Axega se incorporaba en la tarde de este domingo al operativo de búsqueda de este octogenario, que falta desde la mañana de este domingo.
Fue un familiar quien llamó al 112 Galicia sobre las 14.00 horas para explicar que había salido a dar un paseo por la zona de Caldebarcos, en San Mamede (Carnota), y que no había regresado. De inmediato, se informó a los agentes de la Guardia Civil, que coordinan el operativo, al GES de Muros, a la Policía Local y a los voluntarios de Protección Civil de Carnota.
Fuente: El Correo Gallego
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