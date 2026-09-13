Buscan con drones al octogenario Juan Antonio Gil desaparecido en Carnota

Continúa la búsqueda de Juan Antonio Gil Canós, de 86 año, desaparecido en Carnota, y a la se han incorporado los drones de Axega y vecinos, según apuntaban desde el GES de Muros, además de los miembros de Emergencias y fuerzas del orden.

A través de las redes sociales, se ha difundido una petición de colaboración para tratar de encontrar cuanto antes al hombre. Según la descripción facilitada, es alto y delgado, con pelo cano, lleva gafas y salió de casa vestido con un pantalón beige y una camisa azul.

Playa de Caldebarcos, en Carnota, en cuyo entorno desapareció Gil Canós este domingo / Nardo Villaboy

La Guardia Civil ha solicitado además la colaboración de personas que dispongan de motocicletas y puedan ayudar en las labores de búsqueda, que urge debido a las altas temperaturas. El punto de encuentro establecido para quienes puedan sumarse al dispositivo se encuentra a la entrada de Caldebarcos.

Aviso de la familia

Destacar, además, que los medios aéreos de la Unidad Operativa de Drones del Grupo de Apoyo Logístico e Intervención (GALI) de Axega se incorporaba en la tarde de este domingo al operativo de búsqueda de este octogenario, que falta desde la mañana de este domingo.

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Fue un familiar quien llamó al 112 Galicia sobre las 14.00 horas para explicar que había salido a dar un paseo por la zona de Caldebarcos, en San Mamede (Carnota), y que no había regresado. De inmediato, se informó a los agentes de la Guardia Civil, que coordinan el operativo, al GES de Muros, a la Policía Local y a los voluntarios de Protección Civil de Carnota.

Fuente: El Correo Gallego