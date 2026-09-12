Adeus a un grande
Vigo despide a Antón Pulido, «un artista irrepetible e un amigo fiel», e o alcalde Abel Caballero promete darlle o seu nome a unha rúa
As súas amizades resaltan de Pulido a súa capacidade para amar nunha lección que debería ser maxistral
O pintor Antón Pulido, coa súa morte, deixa «un baleiro difícil de asumir». Foi unha das moitas frases de cariño que lle brindaron as súas amizades hoxe en Vigo na misa e acto civil previos á súa incineración. Tamén destacaron que Galicia «perde un artista irrepetible e un amigo fiel». Máis de 200 persoas acudiron á capela do tanatorio Vigo Memorial para despedilo. O seu cadaleito luceu coas mellores galas ás que pode aspirar un olívico: a bandeira de Vigo co emblea dos Vigueses Distinguidos, recoñecemento que recaera nel polo seu traballo a prol da cultura da cidade.
Distintas persoalidades da cultura e da política acudiron para arroupar a familia: o alcalde de Vigo, Abel Caballero; a tenente de alcalde, Carmela Silva; o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices; o director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo; e a vicepresidenta da Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, entre outros.
O acto litúrxico -oficiado en galego agás un 'padrenuestro' no final en castelán- arrancou ás seis da tarde oficiado por tres relixiosos recaendo o peso da homilía no bispo emérito, Luis Quinteiro Fiuza. Os outros dous sacerdotes foron o capelán do tanatorio, Jesús Alonso Zarza; e Antonio Fernández León. Este último fora compañeiro de Pulido nun curso de Canto Gregoriano, disciplina na que destacaba o finado. Fernández León, de feito, interpretou na misa «Memento», que adoitaba interpretar o artista falecido entre as súas amizades.
A misa arrancou coa interpretación do «Aleluia» na voz de Laura Pazos e no cello de Margarida Mariño. Despois dos textos sagrados, Quinteiro expresou que se imaxinaba a Pulido entrando no ceo «cheo de fachenda cantando unha antífona e dando grazas a Deus pola súa vida». Este relixioso tamén destacou que Pulido «viviu no mundo da excelencia, da arte. Por iso, foi un artista tan profundo e cercano». Subliñou tamén que era unha persoa «de gran corazón» á que lle gustaba «disfrutar da vida». No remate da misa, Pazos e Mariño tamén cantaron «Lela», un tema que a Antón Pulido lle gustaba moitísimo.
A continuación, o seu amigo Bieito Ledo -compañeiro incansable na organización de eventos culturais en Vigo- iniciou o acto civil lembrando que en medio mes ían cumprir 70 anos da entrada dos dous no seminario. Lembremos que Pulido non chegou a ser sacerdote. Deixou os estudos un ano antes de rematalos.
Un agradecemento para a familia
Bieito pronunciou un «agradecemento» especial para a familia, en especial, para a Fina, a súa dona; as súas fillas María José e María Belén, e o seu fillo Antón (sentados no primeiro banco que compartiron co alcalde e a tenente de alcalde), ademais dos nenos.
Foi a actriz Uxía Blanco a encargada de inaugurar as loas á figura de Pulido. No seu caso, leu con moita emoción un texto de Avelino Muleiro -ausente por atoparse de viaxe- no que destacou que Galicia «perde un artista irrepetible e un amigo fiel». Tamén resaltou que foi «un mestre singular de trato exquisito». Ante os presentes, sinalou que «a morte é a metamorfose máis profunda» do ser. Tamén tivo un recordo para a voz de Pulido nos encontros semanais Nordesía en Vigo onde filosofaban da vida. Por suposto, destacou a «xenerosidade» do artista.
De seguido, o discurso recaeu na xornalista María Xosé Porteiro que louvou como Pulido amou a trascendencia sexa esta a fe, a arte ou a vida. Defendeu que as cualidades do artista finado eran "moitas" e que, entre todas elas, quizais a que máis destacaba era a capacidade para amar. "Amar implica saber perdoar, tolerar, exercitar a capacidade de sacrificio, respectar e alimentar a propia intelixencia co estudo e o esforzo. Amar ao xeito de Pulido é se cadra unha das principais ensinanzas que nos deixa, unha grande herdanza nestes tempos (...) Ese amor ao xeito de Pulido debería ser unha asignatura académica", resaltou Porteiro.
Houbo tamén espazo no acto para a poesía. Primeiro, Armando González leu unha dedicada ao artista. A súa cuñada Digna tamén compartiu uns versos que lle dedicou en vida ao creador que lle agasallaba a ela coa canción «Lela» en moitas ocasións. Nos versos últimos, pronunciou: «Grazas polo teu legado».
Bieito Ledo encargouse de fiar os discursos
Bieito Ledo foi o encargado de ir fiando as intervencións entre as que resaltou a do presidente do Parlamento galego, Miguel Santalices. «El estaba onde tiña que estar. Traballaba con Bieito para que as iniciativas culturais tiveran éxito. Eran dous activistas culturais na defensa do mellor», destacou. «Hoxe despedímonos dun grande», subliñou para lembrar como cantaba «Caruso» para mediar nos conflitos da palabra e para poñer paz.
O último en intervir foi o alcalde vigués, moi amigo do pintor. Resaltou que era un «gran artista» que traballou arreo por iniciativas como os Premios da Crítica de Galicia que tiveron na meirande parte da súa traxectoria a Vigo como sede.
Abel Caballero louvou a praza dos Abrazos no lugar de Peniche en Vigo, un espazo que Pulido encheu de cor e do que dixo que durará séculos. O rexidor tamén se fixou na «alegría vital» do artista. Anunciou que unha rúa na cidade olívica levará o seu nome, o que foi recibido con fortes aplausos. Rematou ao sinalar: «Mestre Pulido; sempre en Vigo, sempre en Galiza».
«O vals do gicho», do seu fillo, despedida musical
Pechou a despedida o Cuarteto Caramuxo que, visiblemente afectados, interpretaron dúas pezas. Pulido gustaba moito da súa música e sempre os requería para os actos culturais. Os temas que tocaron foron o pasodoble «A miña prima» e o «O vals do gicho». O segundo é unha peza do fillo de Pulido, Antón. «Era unha canción que sempre tiñamos que tocar cando nos chamaba para tocar. Era unha peza moi especial para el», sinalou o grupo que recibiu unha ovación sentida por parte dos asistentes. Tralas últimas notas, unha ollada de mágoa e bágoas ao cadaleito para gravar un ‘ata sempre’ Pulido.
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