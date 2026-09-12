Adeus a un «bo e xeneroso»
O tenor das cores
Unha vida entregada á arte e a amizade de case sete décadas con Bieito Ledo debuxan o retrato máis íntimo de Antón Pulido, o pintor que fixo da cor unha forma de encontro
Hai colleitas de amigos que se lembran como os anos históricos dos grandes viños. A de Antón Pulido e Bieito Ledo empezou a agromar o 1 de outubro de 1956, entre os muros do Seminario de Ourense.
Tiñan doce anos. Case setenta anos despois, cando Ledo busca na memoria o amigo, non fala primeiro do pintor recoñecido, do profesor ou do home da cultura. Fala daquel rapaz co que aprendeu a estar en silencio.
Aquel ano só pasaron un cento e pico do medio millar de rapaces que se presentaran para cursar estudos no Seminario.
Era daquela unha disciplina férrea. Nove meses seguidos, comidas en silencio mentres alguén lía, misa, meditación, estudo. Día tras día. Sen calefacción, sen auga quente e cunha comida que Bieito resume sen necesidade de adornos: «era como era». Aquela convivencia, di, creou entre os dous unha «profunda identificación» e deixoulles unha aprendizaxe que conservarían sempre: «esa capacidade de escoitar o silencio dentro de nós».
É unha imaxe inesperada para achegarse ao pintor do estoupido cromático: antes da cor, o silencio.
E, case ao mesmo tempo, a música.
No Seminario, entre centos de alumnos, Antón Pulido foi tenor solista da «Schola Cantorum», dirixiu a rondalla, tocou a bandurria e a guitarra e formouse en canto gregoriano.
A Bieito aínda se lle agranda a voz ao lembralo: «Era un tenor tremendo, tremendo». Tanto, que nos últimos anos de formación chegaron a velo cun futuro profesional no canto. O propio Pulido contaría despois que un profesor de música lle vía «unha carreira moi prometedora como tenor». E remataba a evocación coa súa retranca.
Nunca deixou realmente de cantar. Facíao nas reunións, nas veladas, nos encontros cos antigos compañeiros. Non había que rogarlle demasiado.
E os seus conservan unha escena que case podería servir de autorretrato: nas ceas, cando a conversa política se agreaba e as voces subían máis da conta, Pulido mediaba á súa maneira. Cantaba. Ópera, a pleno pulmón, ata desactivar a disputa. «Era un cantante de ópera extraordinario», lembran os amigos.
A música non quedou como unha afección máis. «A música é unha das partes máis importantes da miña vida», confesaba en 2021. E levábaa directamente ao lenzo: «Os meus cadros están moi influenciados pola música». Noutra entrevista condensou a relación entre as súas paixóns nunha frase: «As artes son ritmo: a música coas notas; a poesía coas palabras, e a pintura coas cores».
Talvez por iso a pintura de Pulido tamén se pode escoitar. En alto ou no máis íntimo da soidade.
Con Bieito, Antón formou durante décadas unha parella tan recoñecible que acabaron por confundilos. Había quen se dirixía a Ledo chamándolle Pulido e quen lle chamaba Bieito ao pintor. Eles non se ofendían; máis ben gozaban do equívoco. Un día, paseando pola rúa do Príncipe, alguén volveu sinalalos como a inseparable parella Pulido-Ledo. Botaron contas e chegaron á súa propia conclusión: xa non eran dous, eran «unha multitude».
Hai algo dunha vida enteira nesa broma. Cando unha amizade atravesa sete décadas, un acaba habitando tamén os recordos do outro. Como onte no hospital, falando e lembrando entre os ecos das máquinas médicas, coma nunha sinfonía que nos prende e nos despide da vida.
Compartiron libros, proxectos, comidas, amigos e país.
Pulido fixo portadas e ilustracións para «Ir Indo», a editorial de Ledo, e os dous pertenceron a esa xeración que converteu a cultura galega tamén nunha forma de encontro.
Quizais por iso hai obras de Pulido que parecen prolongar fóra do lenzo esa maneira súa de entender a vida.
En Peniche queda a Praza das Apertas, un traballo no que se implicou ata o punto de poñerse el mesmo mans á obra, brocha en man, para transformar un recuncho da cidade nun espazo de cor e encontro. «Intentei facer unha exaltación da enerxía positiva da vida, un canto á alegría», explicou. Unha praza para xuntarse, falar, abrazarse. Unha obra que, sen necesidade de retrato, acaba dicindo bastante do home que a fixo.
Detrás estaba tamén a casa: Fina, os seus tres fillos —Antón Luís, María José e Belén— e os netos. Un deles leva o seu nome, Antón.
E estaba tamén a súa xenerosidade, que non parecía entender demasiado de protocolos. Pulido cedía cadros a ONG, obras para causas nas que cría e, nas ceas cos amigos, podía acabar repartindo debuxos como quen bota un conto. A arte, para el, tamén era iso: algo que se dá, que circula, que acaba nas mans dos outros. Quizais por iso nunca pareceu demasiado preocupado por ter.
«Na vida hai que soñar»
Pulido viña, ademais, dunha casa na que debuxar non parecía unha extravagancia. O seu pai era mestre e animábao. El lembraba que, cando o acompañaba á escola, quedaba pintando as vacas e as persoas que pasaban, «a xente dos bos días e adeus», como dicía Otero Pedrayo. De pequeno, confesaba, era «un rapaz moi traste». Co tempo, aquela inquietude encontrou un oficio e unha linguaxe. «Eu fun moi teimudo coa miña pintura», recoñecía.
Por iso, entre tantos Pulidos posibles —o artista, o profesor, o xestor, o intelectual, o home público—, o relato de Bieito Ledo rescata o máis difícil de conservar: o amigo.
O rapaz que aprendeu con el a soportar o frío e os silencios do Seminario. O músico capaz de converter unha sobremesa nun escenario. O home ao que confundían co seu compañeiro pola rúa.
«Na vida hai que soñar e hai que ter ilusión», dicía Pulido.
Agora que a súa voz cala, quedan os cadros, os murais, a Praza das Apertas e esas historias pequenas que explican ás veces mellor unha vida ca un currículo. Queda tamén ese xeito de facer da arte un lugar onde os demais puidesen entrar, reunirse, recoñecerse. Mesmo unha praza pode ser, ás veces, unha forma de abrazo.
E, nunha desas historias, Antón volverá tensar as cordas vocais no medio dunha cea, xusto cando a confrontación política ameace con estragar a sobremesa. Cantará «Caruso», de Lucio Dalla. E volverá ser, por un intre, o tenor das cores.
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