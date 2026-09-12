A inmortal pegada de Antón Pulido: unha selección do seu amplo legado artístico
Vigo, Afundación, o Parlamento e a Universidade conservan parte do legado dun dos nomes esenciais da arte galega contemporánea
R.V.
Antón Pulido xa non volverá pintar, pero a súa obra seguirá presente en Vigo e en boa parte de Galicia. O artista ourensán, falecido este venres aos 81 anos, deixou unha produción extensa repartida entre coleccións públicas, institucións, museos e fondos privados. En Vigo, ademais, unha das súas creacións máis coñecidas forma parte da propia paisaxe urbana.
Está en Peniche, onde se conserva a Praza da Aperta, o proxecto de pintura, escultura e deseño urbano que Pulido ideou entre 2015 e 2016. O mural da medianeira, dominado por vermellos, negros, brancos, amarelos e azuis, leva á rúa a linguaxe das súas últimas «kermesses». Os bancos curvos foron deseñados para debuxar no chan a palabra «aperta».
Pulido definiu aquela intervención como «unha festa de cor» capaz de transmitir «alegría de vivir» e «forza positiva». A obra converteu un espazo degradado nunha peza de arte urbana duns 280 metros cadrados e é, probablemente, unha das creacións do pintor máis visibles para o gran público.
A partires de agora, para reencontrarse con Antón Pulido, abonda con pasar por Peniche e levantar a mirada. A súa cor segue alí, convertida en parte da cidade.
Colección de Afundación
Outra das institucións que mellor permite seguir a evolución da súa obra é Afundación. A súa colección conserva varias pezas de Pulido pertencentes a diferentes etapas. Entre elas figura «Camiño Vermello» (1988), un óleo no que aparece un personaxe avanzando por unha senda construída con vermellos, azuis e negros.
Tamén forma parte dos seus fondos «Kermesse» (1991), unha obra de grandes dimensións que marca un cambio importante na súa traxectoria. A figura perde peso e gañan protagonismo a cor, o xesto e o ritmo, elementos que acabarían converténdose nun dos sinais máis recoñecibles da súa pintura.
Afundación conserva igualmente obras como «Nú» (1980), «Home lavándose» (1988) ou «Abismo I» (1991), que permiten achegarse ao Pulido máis figurativo e á súa constante preocupación pola soidade e pola condición humana.
Parlamento de Galicia
A súa obra tamén está presente no Parlamento de Galicia. A colección artística da Cámara conserva dous grandes lenzos: «Camiñante VII», de 2005, e «Músico», de 2008. No primeiro reaparece unha das figuras habituais da súa produción: o home que avanza por un camiño, nesta ocasión baixo un ceo escuro e estrelado.
Durante a presidencia de Miguel Ángel Santalices, ambas as dúas obras pasaron a formar parte dunha colección que reúne algúns dos principais nomes da arte galega contemporánea, entre eles Seoane, Colmeiro, Laxeiro, Xaime Quessada, Mercedes Ruibal ou Manolo Paz.
Quiñones de León e a Universidade de Vigo
En Vigo, o legado de Pulido non se limita a Peniche. O Museo Municipal Quiñones de León tamén inclúe obra súa entre os seus fondos. A Universidade de Vigo, pola súa banda, sitúa ao artista entre os autores representados no seu museo virtual, que reúne preto de 300 obras repartidas polos campus e edificios universitarios.
Non todas estas pezas están expostas de forma permanente. Como ocorre nas grandes coleccións institucionais, as obras rotan, préstanse para exposicións ou permanecen en almacéns. Afundación, con todo, permite consultar unha parte importante da produción de Pulido a través do seu catálogo dixital.
A súa traxectoria tamén cruzou fronteiras. Pulido expuxo en cidades como Taipei, Pequín, Shanghái, Seúl ou Roma e participou en feiras internacionais de arte.
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