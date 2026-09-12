Gálvez: «No pretendo eximir a Judas, sino tratarlo como a los demás»

«Tengo la convicción de evangelizar, pero no desde la doctrina, sino desde lo que escribo. Es como decir: ‘Lee esto. Quizá, al leerlo, te acerques a la Biblia de otra manera y encuentres en ella algo para ti; o quizá no. Pero acércate, al menos, con curiosidad’». Así lo aseguró ayer el presentador de televisión y escritor Christian Gálvez (Móstoles, Madrid, 1980), que presentó en Club FARO su quinta novela, «He vencido al mundo” (Suma de Letras), que narra la Pasión desde la mirada de tres personajes: María, madre de Jesús; Judas, su apóstol y traidor, y un centurión dividido entre el deber y la fe. Son ocho días, desde que Jesús entra en Jerusalén, el día de la Pésaj (Pascua judía) hasta su resurrección.

Para Gálvez, que asegura que recuperó la fe tras conocer a su mujer, la gallega Patricia Pardo, y al viaje que hizo a Jerusalén en 2023, la existencia de Jesús es incuestionable. «Sabemos que existió no solo por el Nuevo Testamento, sino por las fuentes anticristianas, que hablan de un hombre llamado Jesús y de la gente que creía que era el Mesías», afirmó.

Precisamente, estos textos han sido una de las fuentes que ha estudiado para construir esta historia, junto con los evangelios apócrifos, que no forman parte del canon oficial de la Iglesia católica y que, según Gálvez, aportan datos muy interesantes sobre la vida de Jesús de Nazaret.

Ficción para rellenar los silencios de los evangelios

El escritor aseguró que, aunque «He vencido al mundo” es una novela de ficción, no pretende cambiar la historia, sino rellenar los silencios de los evangelios y dar voz a sus protagonistas. La pregunta que da origen a la trama es: ¿Fue Judas un traidor o parte de un plan? «Jesús adelanta a sus discípulos hasta en tres ocasiones lo que le va a suceder: ‘Me van a entregar, me van a azotar, me van a crucificar y voy a resucitar’. Por lo tanto, todo forma parte de un plan, no hay nada dejado a la improvisación. Entonces, ¿Judas fue elegido por ser lo suficientemente débil para entregar a su maestro o lo suficientemente fuerte para entregarlo y soportar el peso de la historia?», planteó.

Christian Gálvez en un momento de la conferencia. / Jose Lores

Tampoco pretende corregir los hechos históricos, sino presentar a sus personajes en toda su humanidad. «No trato de eximir a Judas, sino de tratarlo como a los demás apóstoles», afirmó.

En este sentido, recordó que Judas entregó a Jesús a los romanos, pero el resto huyó. «Solo se quedaron Juan y las mujeres”, afirmó.

El papel fundamental de las mujeres en el cristianismo

A pesar de ello, figuras femeninas tan relevantes como su madre, María, apenas tienen presencia en los textos bíblicos. En la novela, Gálvez se pone en su piel para explorar qué pudo sentir una madre ante la decisión de su hijo de sacrificarse. En este sentido, el escritor reivindica el papel fundamental de las mujeres en el cristianismo.

«Ni el ministerio de Jesús de Nazaret, ni el nacimiento y los primeros años de la Iglesia habrían sido posible sin la presencia de las mujeres», sostuvo durante la conversación que mantuvo con el periodista Rafa Valero.

La tercera mirada de los últimos días de la vida de Jesús la pone Cornelio el centurión, que no aparece con nombre en los evangelios, pero sí en los apócrifos. «Fue el primer gentil que se convierte al cristianismo”, afirmó.

Gálvez animó a los asistentes al acto a leer la Biblia, independientemente de que sean o no creyentes. «Lo que sucedió hace 2.000 años es lo más importante que ha pasado en la historia”, afirmó.

Reconoció, asimismo, que este libro no habría podido escribirlo hace cinco años. «No soy el mismo hombre. La fe es un pilar fundamental y el amor y la fe no se esconden», afirmó.

Un homenaje a los cristianos perseguidos

«He vencido al mundo” es el segundo volumen de la saga «Jesús de Nazaret”, que inició «Te he llamado por tu nombre”, publicado en 2024. Christian Gálvez trabaja ya en la tercera, que cerrará esta serie. La novela estará ambientada en la primera gran persecución de los cristianos, iniciada tras el gran incendio de Roma, en el año 64 después de Cristo, durante el reinado del emperador Nerón. Uno de sus grandes protagonistas será el apóstol Lucas, por quien reconoció sentir una especial predilección por su defensa de quienes no tienen voz.

Gálvez aseguró que, cuando se tiene una pregunta y su respuesta, se tiene una novela. Pues bien, la interrogante que vertebra su próxima historia es: «¿Nació el cristianismo de la roca de Pedro o de la palabra de Pablo?». El propio Gálvez adelantó la respuesta: «Sí a la roca de Pedro; sí a la palabra de Pablo, pero también sí a las cenizas y a la sangre de miles de cristianos que murieron quemados vivos y en el circo de Nerón sin renegar de su fe”, subrayó.

Noticias relacionadas

La novela será también su particular tributo a quienes defienden su fe en contextos de persecución. «En el mundo hay 35 millones de cristianos perseguidos. Esta novela es el mejor homenaje que puedo hacerles como escritor de novela histórica”, afirmó.