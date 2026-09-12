Un cachito de Galicia triunfa en el Festival de Venecia con una película sobre el amor y el proletariado

El Festival de Cine de Venecia es uno de los más destacados del mundo. Este año, concurrió una película peculiar, «A veces me entra tristeza, otras veces rebelión», de la directora argentina María Aparicio. El filme –apoyado por la productora gallega Mordisco Films y Brava Sociedade Cooperativa Galega– se ha hecho con el premio a mejor película en la Giornate degli Autori. El jurado estaba presidido por Carla Simón, de ascendencia gallega.

El pasado miércoles el productor lucense Alberto Díaz comentaba a FARO que el equipo de la cinta hispano-argentina cruzaba los dedos. «A pesar de ser una de las propuestas más arriesgadas, fue de maravilla la proyección. Las críticas nos han dado de media un 4,5 cuando normalmente las pelis más destacadas de esta sección llevan un 3 o 3,5. En el baremo, estamos entre las diez películas favoritas», señalaba Díaz.

La directora argentina María Aparicio. / Moris Puccio

Una cinta que asombra

«Nos asombró que, con pocos recursos, salió una película muy digna a nivel visual. También tiene muchas ideas potentes detrás», añadió el productor gallego.

Su equipo se enamoró de la propuesta cuando esta estaba a punto de empaquetar las maletas por falta de financiación ante la paralización de las ayudas en Argentina. «La cinta estaba en una fase avanzada; necesitaban dinero para acabarla. Nos gustó mucho lo que vimos e hicimos una aportación de capital», subrayó.

La emigración a Europa

El filme –protagonizado por Eva Bianco y Roger Koza– empieza con una historia de amor que poco a poco deriva hacia un discurso sobre la situación del proletario y la emigración a Europa. La realizaron a raíz de una beca en el Museo Reina Sofía de Madrid donde grabaron. «Fue allí donde la directora pensó en hacer esta película», señaló Díaz.

El jurado, presidido por Carla Simón, reconoció el trabajo de la directora con un premio destacando que «María Aparicio reflexiona sobre el trabajo, la desigualdad y la posibilidad —o quizá la utopía— de imaginar un mundo más justo. Y consigue entrelazar todo ello con la elegancia y la delicadeza propias de las relaciones humanas».

Admitió que lo que les conquistó fue «la forma en que la película mantiene unidos lo personal y lo colectivo, sin separar nunca uno de otro, permitiendo que las grandes cuestiones de nuestro tiempo surjan a través de las cosas más pequeñas y cotidianas». Reconoce que la cinta se ha realizado con medios muy limitados con un resultado que muestra «una película libre, tierna y profundamente política, en la que lo más importante parece suceder casi sin que nos demos cuenta».

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El galardón en Venecia supone un respaldo internacional para la película en el inicio de su recorrido por festivales. De hecho viajará al Festival de San Sebastián.