Adiós al alquiler de barcos sin titulación en Ibiza y Formentera

Las embarcaciones de recreo de las Pitiusas no podrán alquilarse, a partir del próximo mes de octubre, "a arrendatarios sin ninguna titulación náutica", según explica el capitán marítimo de Ibiza y Formentera, Luis Gascón Rius. "Ya no se podrá ejercer esta actividad lucrativa de esta manera", añade. Gascón señala que "en las Pitiusas se han producido problemas por culpa de embarcaciones que se alquilan a gente sin titulación". Por ello, se muestra favorable a esta nueva prohibición, ya publicada en el BOE, que impedirá alquilar determinadas embarcaciones de recreo a personas que carezcan de la correspondiente titulación.

El capitán marítimo considera que el marco regulador que rige actualmente la navegación de recreo en las islas "es correcto". En este sentido, se muestra satisfecho con la normativa vigente, aunque reconoce que existen cuestiones susceptibles de mejora y que "la Marina Mercante se encarga de solucionar, llevando a cabo, por ejemplo, cada año campañas de concienciación dirigidas principalmente a las embarcaciones de recreo". " Actualmente, no tenemos intención de endurecer las sanciones", añade Gascón.

Requisitos que deben cumplir los chárteres

Gascón también detalla los requisitos que deben cumplir los chárteres náuticos para salir al mar. "La embarcación debe cumplir con las normas de la Marina Mercante, es decir, se debe comprobar que tiene la ITB [Inspección Técnica de Buques o Embarcaciones de Recreo] en regla y los certificados correspondientes, además de la declaración responsable del chárter". Asimismo, recuerda que "los pasajeros deben tener el seguro en regla. El chárter tiene que estar asegurado cuando lleva personas a bordo".

Cabe destacar que cuando estos requisitos se incumplen y Capitanía Marítima tiene conocimiento de ello, actúa en coordinación con el resto de autoridades competentes. Por otro lado, Gascón explica: "Cuando hay incumplimientos de la normativa y los detectamos, los sancionamos. De hecho, hemos identificado varios casos durante el verano, tanto en Ibiza como en Formentera, ya que son dos lugares con una alta intensidad de actividad de chárter".

Además, el capitán marítimo avanza que se irán "abriendo expedientes a todos aquellos que infrinjan la normativa de la Marina Mercante o cuando exista alguna actividad reprochable"."Investigamos y, si hay algo ilegal, lo sancionamos", resume.

Sobre las cifras de este año, Gascón señala que todavía no puede ofrecer un balance definitivo. "Al encontrarnos todavía en el año en curso, no puedo informar sobre las cifras de sanciones a los chárteres náuticos en 2026, pero el año pasado registramos entre dos y tres decenas de infracciones en el ámbito de la Marina Mercante".

"Este cambio se justifica por el elevado número de incidentes y accidentes que se producían"

La modificación del Real Decreto 875/2014, de 10 de octubre, por el que se regulan las titulaciones náuticas para el gobierno de las embarcaciones de recreo, justifica esta decisión por "el elevado número de incidentes y accidentes que se producían", en consonancia con los motivos expuestos por Gascón. El texto publicado en el BOE establece: "De esta forma, los casos de gobierno de embarcaciones de recreo a motor de hasta 5 metros de eslora y con una potencia nominal máxima de 15 CV para los cuales no se exige estar en posesión de ninguna titulación se restringen a los usos privativos y deportivos". Y añade: "En cambio, en los casos de arrendamiento de estas embarcaciones, el arrendatario deberá estar en posesión del título correspondiente".

De este modo, las empresas dedicadas al alquiler de embarcaciones a particulares deberán exigir, a partir del próximo 1 de octubre, que los arrendatarios cuenten con la titulación correspondiente. Con ello, se reducirá, en principio, el número de personas que podrán manejar este tipo de embarcaciones de alquiler y persigue, al mismo tiempo, disminuir los incidentes e infracciones vinculados a esta actividad.

La modificación implica que quienes quieran gobernar una embarcación de alquiler, por pequeña que sea, deberán acreditar unos conocimientos básicos mediante la correspondiente titulación. La mínima exigible será la Licencia de Navegación.

Hasta la actualización de este decreto, aprobada a finales del año pasado, la normativa era más flexible

El texto anterior establecía: "Para el gobierno de embarcaciones de recreo a motor con una potencia máxima de 11,26 kilovatios [15 CV] y hasta 5 metros de eslora, las de vela hasta 6 metros de eslora y los artefactos flotantes o de playa, a excepción de las motos náuticas, no será preciso estar en posesión de las titulaciones reguladas en este real decreto, siempre que naveguen de día y en zonas en las que la navegación no se encuentre prohibida [...]".

Hasta esta modificación, por tanto, las embarcaciones de recreo de hasta cinco metros de eslora y 15 CV podían gobernarse sin titulación siempre que se cumplieran las condiciones fijadas por la normativa. La regulación tampoco diferenciaba expresamente entre quienes utilizaban estas embarcaciones para uso particular y quienes las alquilaban a través de empresas de chárter, por lo que ambos supuestos quedaban sujetos a las mismas condiciones.

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La nueva normativa pone fin a esa situación y establece una línea clara: cuando exista un alquiler de por medio, será obligatorio contar con la titulación correspondiente. Un cambio que afectará de lleno a la actividad náutica de las Pitiusas y que busca reducir los incidentes protagonizados por usuarios sin formación acreditada.