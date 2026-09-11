Fallece en Vigo Antón Pulido, referente del arte gallego, a los 81 años de edad
La trayectoria del artista, natural de Ourense y afincado en Vigo, estuvo marcada por su labor docente, su faceta como ilustrador editorial y su papel fundamental en la difusión de la creación contemporánea
El pincel de Antón Pulido no volverá a impregnar de color ningún lienzo. El grabador, pintor y gestor cultural ourensano afincado en Vigo falleció este viernes en el Hospital Vithas de Vigo, donde permanecía hospitalizado desde hacía unos días a causa de un derrame cerebral. Tenía 81 años.
El artista nació en Bóveda de Amoeiro, parroquia de Amoeiro, Ourense, en 1944. Hijo del maestro de Bóveda de Amoeiro, comenzó a estudar en el Seminario de Ourense para marchar después a Barcelona, donde cursó Bellas Artes en las especialidades de pintura y grabado. Su vocación por la pintura fue temprana. «Mi padre advirtió que yo pintaba con 3 o 4 años, y llamaba la atención con mis dibujos», explicaba en una entrevista en FARO.
Comenzó pintando lo que observaba; las faenas del campo, sobre todo las cosechas, las recogidas de las patatas, los carros, los caminos, pero sobre todo al hombre del campo, al hombre trabajador, en su soledad. «A mí siempre me interesó la soledad del hombre en el campo o en la ciudad», comentó en esta misma entrevista.
Según recordaba en esta entrevista, su primera exposición fue en 1965, organizada por Xesús Ferro Couselo, entonces director del Museo de Ourense. La presentación del catálogo la hizo otra figura esencial de la cultura gallega: Ramón Otero Pedrayo.
En la década de los setenta, ya estando en Barcelona, empezó su época expresionista, después de pasar por el impresionismo y el fauvismo. En esta década editó tres carpetas de grabados en tres series tituladas «O home», «O abrazo» y «A espera» (1978, 1979 y 1981, respectivamente).
En los ochenta, su carrera siguió con diversas exposiciones individuales y colectivas, dentro y fuera de España, al tiempo que ganaba la plaza como profesor de dibujo en enseñanza secundaria. Fue entonces cuando estableció su residencia en Vigo, ciudad donde vivió y trabajó hasta su fallecimiento. La ciudad le recordará, entre otras cosas, por el mural de la plaza de Peniche.
Ya a finales de los noventa, llegó la abstracción. Primero más gestual; después los que él mismo denominaba «kermeses», cuadros grandes donde combina ritmo, color y gestos.
Pulido también fue grabador e ilustrador de libros, en especial diseñando las portadas de las obras editadas por la editorial Ir Indo. En esa época, fue nombrado director xeral de Cultura de la Xunta de Galicia. Fue, además, el primer director del Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC), contribuyendo desde esta institución a la difusión y promoción de la creación artística contemporánea.
El artista ourensano desarrolló a lo largo de su trayectoria una destacada proyección internacional, llevando su obra a museos, galerías y espacios expositivos de distintos países. Además de su amplia presencia en España, su trayectoria artística le ha llevado a exponer o preparar muestras en países como China, con presencia en ciudades como Shanghái; Corea del Sur; Taiwán; Italia, especialmente en Roma; y Estados Unidos.
Pulido atesoró numerosos reconocimientos a lo largo de su trayectoria, entre ellos los de Hijo Predilecto de Amoeiro, Premio de la Crítica de Galicia en Artes Plásticas y Visuales (2014), Premio Trasalba (2015) y Vigués Distinguido (2006).
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