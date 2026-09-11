Falecemento de Antón Pulido
A ledicia de vivir na pintura dun xenio xeneroso con fonda humanidade
As amizades resaltan a Pulido como un xenio xeneroso
Patiño subliña a «ledicia de vivir dos seus cadros e a fonda humanidade»
O gaiteiro Carlos Núñez, alumno seu, destaca: «Grazas a el, puiden ir de xira cos Chieftains por Estados Unidos»
Bastaba con estar sentada ou de pé uns minutiños ao seu carón. Calquera persoa se decataba de que Antón Pulido era unha alma especial cun sorriso perenne e retranqueiro; un libro da vida. As súas amizades resaltan a súa solidariedade, a súa intelixencia, o seu traballo incansable proxecto tras proxecto, a súa pintura chea de vida. Mais como di o seu gran amigo o editor Bieito Ledo «tiña un defecto, sempre era demasiado xeneroso. El dicíame: 'Non sei ser doutra maneira'». No eido da creación, a pintora Menchu Lamas teno claro: «Deixa unha pegada grande na cultura e na arte de Galicia».
A creadora viguesa e Antón Patiño coñecíano dende había moitos anos. Haberá dous, ela e Pulido fixeron «no pobo del un obradoiro con nenos. Os rapaces -lembra ela- traballaron sobre a miña obra e sobre a del. Foi fantástico ver as interpretacións dos cativos». Patiño, pola súa parte, fíxase «na ledicia de vivir dos seus cadros -que camiñaban cara a abstracción-» dos que tamén resalta «unha fonda humanidade». O pintor vigués engade «o seu compromiso coa arte» e a «forza expresiva mailo galeguismo» nalgúns dos seus discursos.
O seu amigo Xulio Gil, que o coñeceu no IES Álvaro Cunqueiro a mediados dos 80 cando Pulido impartía aulas de debuxo e el, de Matemáticas, resalta tamén a súa «empatía» para engadir que «non belixeraba. Cando asomaba un conflito no que alguén se poñía borde, el nunca entraba ao trapo».
Unha anécdota con Carlos Núñez como alumno
Daqueles anos, o gaiteiro Carlos Núñez -que fora alumno seu no IES Álvaro Cunqueiro de Vigo e que destaca o seu «espírito libre e artístico»- garda unha anécdota: «Recordo que un día de clase de debuxo comentou diante de todo o alumnado que un traballo meu tiña un sobresaínte. Díxome: 'Moi ben feito polo teu pai'. Que vergoña! Nós, antes, tiñamos os pais; agora, teñen a IA».
Para Gil, a morte de Pulido «é unha perda enorme», ao tempo que recorda a súa andaina na Dirección Xeral de Cultura da Xunta. «Alí, apoiou a todo o mundo», subliña. Carlos Núñez dá boa conta disto último. «Tras deixar eu o instituto, perdinlle a pista cinco anos ata que un día fun a unha entrevista co conselleiro Vázquez Portomeñe que acabou case botándome do despacho. Fun ver a Pulido, que era director xeral. Expliqueille que The Chieftains me convidaban á xira con eles polos Estados Unidos no 1994, pero precisaba axuda para os voos. Antón escoitoume. Se dixera non, eu non tería ido de xira, non tería actuado no Carnegie Hall. Estoulle agradecido». Se cadra a súa carreira tería sido distinta.
Unha exposición pendente no CGAC
Para Xulio Gil, «había que pagarlle algunhas débedas pendentes a Pulido». A que se refere? «A unha exposición no CGAC» do que foi o seu primeiro director. A devandita entidade tivo un recordo para el nas súas redes: «O CGAC lamenta profundamente o falecemento de Antón Pulido. (...) A súa achega foi máis alá do centro. Queremos lembrar a súa contribución á arte e á cultura de Galicia». Este medio solicitou tamén unhas verbas da actual directora, Eva López Tarrío, pero dende a Consellería de Cultura indicaron que, sentíndoo moito, «non era posible».
Si se pronunciaron sobre el o alcalde de Vigo, Abel Caballero, e o presidente da Xunta, Alfonso Rueda. O rexidor vigués referiuse a Pulido como «un gran artista» ao tempo que trasladou as condolencias en nome de toda a cidade. Sobre o pintor, indicou que era «un gran amigo persoal, mestre de pintura e do gravado, un docente magnífico que ensinou a debuxar e a pintar a tantas persoas [tiña unha academia en Vigo], a tanta xente da cidade: Déixanos tristura e un gran legado».
Pola súa parte, Rueda escribiu no seu Facebook: «Deixounos unha figura destacada das nosas artes, o pintor Antón Pulido, unha persoa involucrada e comprometida coa nosa cultura». Tamén tivo unhas verbas sentidas Miguel Santalices, o presidente do Parlamento galego, institución cuxa colección de arte inclúe dúas obras do autor finado. O presidente da Cámara indicou: «Pérdese un gran home, un artista extraordinario e taén unha persoa dunha xenerosidade extrema. Non falaba mal de ninguén».
Dende o Concello de Amoeiro, a súa casa natal, expresaron nas redes «o máis fondo pesar» polo seu pasamento. Tamén fixeron referencia «ao baleiro que deixa na nosa comunidade. O seu legado artístico e a súa inestimable contribución cultural permanecerán para sempre entre nós».
Xulio Gil está convencido de que «no futuro, deberá ter o recoñecemento que se merece. O outro día no Museo do Gravado de Ribeira comentáronme que lle ían facer unha gran exposición dos seus gravados. Íallo comunicar eu días atrás pero xa non me colleu o teléfono», debido ao avance da doenza.
Unha tertulia con acuarelas de agasallo feitas por el
Outro amigo seu, o organizador das Xornadas de Filosofía de Vigo, Avelino Muleiro, defende que «era un xenio. Os seus cadros eran excepcionais. Pinto os cadros de varios presidentes da RAG. O último foi Xesús Alonso Montero. Tiñamos unha tertulia con el todos os martes e os xoves na praza da Independencia baixo o nome de Nordesía, que lle puxo el. Era unha persoa solidaria, desprendida. Repartía acuarelas que facía el no nadal, na festa do pai ou da nai».
Para o editor Carlos del Pulgar, co que preparou unha colección de pintores galegos para Nova Galicia Edicións, era «un gran artista». Pola súa parte, o creador José María Barreiro destaca del «o dominio da cor». Del Pulgar agrega tamén que era un detallista total. Unha vez, estivemos buscando mostras de papel durante un mes para os libros dos pintores galegos. El dáballe golpes ao papel xuntándoo co pulgar e o índice. Dicíame: 'Escoita; este papel ten música'».
Despedida este sábado en Vigo Memorial
O xornalista Xosé María Palmeiro tamén destacou nas redes que «deixa unha extraordinaria obra pictórica. Deixa, sobre todo, un inmenso ronsel, amizades e apertas».
María Xosé Porteiro, escritora e xornalista, recoñece que tardou en coñecelo pero que dende o primeiro minuto se decatou de que tiña «un talento distinto. Cando morre un amigo só vemos o lado bo; non se me ocorre ningún lado malo. Era un tipo brillante cunha intelixencia fóra do normal». Porteiro pídelle unha cousa á cidade que el tanto amou: «Que Vigo se sume á homenaxe». Será no Vigo Memorial na urbe a partir das seis da tarde deste sábado. Bieito Ledo matiza: «Pulido non morreu; acaba de marchar a durmir fóra da casa, a que levamos compartindo 70 anos. Que a xente interprete esta simboloxía».
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