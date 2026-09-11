La bailarina porriñesa Janet Novás, artista estelar de la nueva edición del festival de danza Síntese de Vigo

La bailarina porriñesa Janet Novás, Premio Nacional de Danza 2025 y ganadora de un Goya a la mejor actriz revelación en 2024 por «O corno»,será la estrella principal de la programación de la tercera edición de Síntese, Festival Internacional de Danza e Performance de Vigo, una propuesta cultural que busca acercar la creación contemporánea a todos los públicos a través de actuaciones, talleres, documentales, conversaciones y actividades vinculadas al territorio. El festival, organizado y producido por Xdanza e impulsado por la Xunta de Galicia, O Teu Xacobeo y Xdanza, cuenta además con la colaboración especial del Museo Marco de Vigo (MARCO). El espacio museístico será el escenario principal del festival, que también se trasladará a otros puntos de la ciudad, como Bouzas. La programación se desarrollará en Vigo del 25 al 27 de septiembre y del 3 al 4 y del 9 al 11 de octubre.

Novás participará en diferentes actividades en el MARCO: una actuación, un documental, una conversación con el público y un taller de danzaEl festival refuerza además su dimensión internacional con la presencia de Nermin Salepsi, artista franco-turca que presentará un estreno en España, y Pak Ndejemena, de Mozambique, protagonista del documental de danza Invisible Walls. Completan la programación Andrés Corchero, Alejandra Balboa, Elsa Pereira, Marcia Vázquez, Larratiz Urruzola, Ana García y Emma Cruz.

Con el título «Cuerpos en el camino: belleza, diversidad y territorio», la relación entre cuerpo, creación y territorio constituye uno de los ejes de la programación de Síntese, un evento que plantea una manera diferente de acercarse a la danza contemporánea. El festival apuesta por abandonar los espacios escénicos convencionales para generar encuentros más próximos entre artistas y espectadores.

La organización del certamen pretende crear un marco de confianza que permita al público conocer de cerca los procesos creativos, las inquietudes y los anhelos de las artistas invitadas, favoreciendo el diálogo y el intercambio de experiencias después de las funciones. Para ello, las funciones estarán acompañadas por conversaciones con los artistas.

La programación comenzará el sábado 26 de septiembre (19.00 horas) en el MARCO, con la pieza Feelings, de Janet Novás. La jornada incluirá también Entre tú y yo, una creación en proceso de Andrés Corchero y Alejandra Balboa, y la proyección del documental de danza Cadencia, de Virginia Rota. El programa se completa con diferentes actividades expandidas.

Los días 26 y 27 de septiembre, Janet Novás impartirá un taller de danza mientras que los días 10 y 11 de octubre será el turno del taller de Pak Ndejemena. El 25 de septiembre se desarrollará una práctica con Andrés Corchero y un taller de danza en familia a cargo de Cristina Ramallo. También está prevista la proyección de Cadencia el 26 de septiembre y de Invisible Walls, de Pak Ndejemena, el 9 de octubre, también en el Marco.