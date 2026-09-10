Tanxugueiras, en La Revuelta: «El odio hace mucho ruido pero nos quedamos con lo positivo, el amor de la gente de Palencia»

Días atrás Tanxugueiras pasaba por uno de los peores momentos de su carrera: el intento de boicot a un concierto suyo en Palencia por parte de varias personas irrespetuosas de ideología de extremaderecha que participaban en la manifestación de Ceuta. Las tres músicas recordaron y analizaron el episodio ayer en «La Revuelta», a donde también acudió Michelle Jenner y Resines. Ante la escucha de Broncano y el auditorio, señalaron: «El odio hace mucho ruido pero nos quedamos con lo positivo, recibir el amor de la gente de Palencia».

Broncano señaló que «el mal rollo, con un poco que eches, se expande, aunque el número a a favor sea mayor». No obstante, ellas le indicaron que salieron al escenario «bastante asustadas, al principio fue duro». En esos momentos en la balanza mental de las gallegas pesó a su favor la presencia elevada de gente que sí fue «respetuosa» con ellas y que se quedó para esperar por la actuación.

Tanxugueiras aprovecharon para actuar y tras hacer espacio moviendo una cesta con hortalizas y otras plantas e incluso el sofá, colocaron sus instrumentos de percusión, cajas de latón. Interpretaron «Canto de seitura de Fumaces» así como la xota y muiñeira de Mangüeiro. También sonó «Mentres brille». Las acompañaron AdeLina, unas pandeireteiras de las que resaltaron su calidad como músicas. Inauguraron el nuevo escenario del programa.

Tnxugueiras en La Revuelta. / TVE

Broncano se pone a hablar gallego

Broncano se ofreció a presentar el directo en gallego. «Tanxugueiras en direito en Televisión Española presentan unha mezcolanza (aquí su acento sonaba más a italiano) de tuto el folclore galego. O seu nome é canto de Fumaces», indicó con ayuda de las músicas. Este último es un canto tradicional que se entonaba cuando segaban la hierba.

En el programa, Tanxugueiras fue la encargada de cerrarlo. Sobre el grupo indicó que Broncano que es «sensacional» para añadir: «Este fin de semana en un pueblo de Palencia les boicotearon por cantar en gallego siendo ellas gallegas. Ya que no cantaron allí está bien que en TVE cante en gallego Tanxugueiras».

Sabela grita: «¡Gracias, Palencia!»

Sabela reconoció que fue una situación «muy violenta» la que sufrieron en la villa castellana. Agregó: «Llegó gente cantando fuera, fuera, y no sabíamos si era porque cantábamos en gallego -que algo influirá, añadió Aida-».

Aprovechó el grupo para recordar que actuarán en La Riviera en Madrid el 9 de enero del próximo año así como para hablar de otras actuaciones. Al respecto, Sabela gritó: «¡Gracias, Palencia»!. Recordó también que acaban de sacar nuevo disco, «O cuarto». Ahí, Sabela lanzó uno al público como si fuera un disco.

Broncano, como gaiteiro con Tanxugueiras en La Revuelta. / TVE

Broncano y el ex de Aida unidos en una lata

Aida también aprovechó para presentar una lata de pimentón -instrumento importante en su nueva gira- customizada que entregaron a Broncano. En ella, aparece él tocando la gaita y ataviado de gaiteiro en el cuerpo del ex de Aida. El montaje lo realizó la inteligencia artificial y en él también aparecen ellas, el albariño, una concha de Santiago, mejillones...

Aida percusionó un rato con la lata de Broncano. «Me gusta. Os voy a dar una chapa que flipas. Aquí vamos a tener la lata gallega», indicó él. Otro regalo que le entregaron fue una tarta que simboliza los diez años como grupo. Las tres entonaron el parabéns, cumpleaños en gallego, que fue muy aplaudido por el público. «Parabéns», añadió Broncano. La actuación completa se puede seguir aquí.