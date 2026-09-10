El informe PISA alerta del aumento del alumnado al que le resulta aburrido aprender

Publicado este martes por la OCDE, el informe PISA 2025 observa a nivel internacional una pérdida muy extendida del interés por adquirir nuevos conocimientos. Solo alrededor del 57% de los estudiantes evaluados en PISA -que tienen 15 años y, mayoritariamente, están en 4º de ESO- declaran que aprender cosas nuevas no les resulta aburrido. Entre 2022 y 2025, ese porcentaje cayó en 60 países -España incluida- y el descenso superó los diez puntos porcentuales en la mitad de estos territorios, entre los que no está España.

A pesar de que los adolescentes españoles mantienen un índice de curiosidad por encima de la media de la OCDE, paradójicamente algunos indicadores han empeorado desde la edición de 2022 de PISA: el porcentaje de alumnos que dice sentir curiosidad por muchas cosas diferentes ha caído. La propia OCDE ofrece una interpretación relevante: los adolescentes pueden seguir viéndose a sí mismos como personas curiosas y, al mismo tiempo, encontrarse en entornos de aprendizaje que no estimulan o sostienen suficientemente esa curiosidad.

Los países donde más ha descendido el porcentaje de estudiantes que admiten sentir curiosidad por muchas cosas diferentes son también, en general, aquellos donde más se ha deteriorado la comprensión lectora, la llave del resto de materias y competencias. Durante la presentación de PISA, el secretario de Estado de Educación, Aberlardo de la Rosa, recordó que, en su etapa de profesor, solo pedía a sus alumnos y alumnas una cosa: que fueran curiosos.

Los alumnos más curiosos tienden a obtener mejores resultados académicos y PISA encuentra que la relación entre curiosidad y determinadas conductas de aprendizaje es más fuerte cuando los alumnos sienten mayor apoyo de sus profesores

A más curiosidad más rendimiento

Lejos de parecer un asunto menor, la curiosidad es fundamental para el aprendizaje y consiste en “querer aprender por el propio placer de aprender”. PISA encuentra que la relación entre curiosidad y determinadas conductas de aprendizaje es más fuerte cuando los alumnos perciben mayor apoyo de sus profesores. Además, los alumnos que declaran mayor curiosidad tienden a obtener mejores resultados académicos. La autonomía que recibe la peor puntuación en curiosidad es el País Vasco, uno de los territorios donde la comprensión lectora es más baja, situándose en el furgón de cola de España, junto a Ceuta y Melilla.

En España, los estudiantes perciben un nivel de apoyo de sus profesores muy similar al promedio de la OCDE. Sin embargo, ha disminuido el porcentaje de alumnos que afirman que sus maestros continúan explicando el tema hasta que lo comprenden

El apoyo docente no solo está relacionado con la curiosidad, sino también con el rendimiento de los alumnos. En España, los estudiantes perciben un nivel de apoyo de sus profesores muy similar al promedio de la OCDE. Sin embargo, ha disminuido el porcentaje de alumnos que afirman que sus profesores continúan explicando el tema hasta que lo comprenden. También ha retrocedido, aunque menos, el interés que perciben por su aprendizaje. Al menos, así lo manifiestan los propios estudiantes.

El 67% de los adolescentes aseguran que, en la mayoría de las clases, sus profesores siguen enseñando hasta que todos comprenden bien el tema. El porcentaje es prácticamente idéntico a la media de la OCDE (66%), pero supone un descenso de cinco puntos desde 2015, cuando era del 72%. Los datos se refieren a la asignatura de ciencias porque es la competencia principal de PISA 2025, pero son extrapolables al resto de materias.

Hay otro aspecto concreto del apoyo docente que también ha descendido, aunque en menor medida. Ante la pregunta de si sus profesores muestran interés por el aprendizaje de todos, el 74% responde que sí mientras que en PISA 2015 el porcentaje fue del 76%. En cambio, se mantiene estable la proporción de estudiantes que sienten que sus maestros les brindan apoyo adicional cuando lo necesitan: 70% en 2015 frente al 71% de 2025. En este apartado, la media de la OCDE es ligeramente superior, 73%.

Los alumnos de menor nivel socioeconómico perciben, de media, más apoyo de sus profesores. Por género, los chicos sienten más ese acompañamiento que las chicas.