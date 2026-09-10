Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IA en las aulas gallegasConexión Portugal GaliciaNataciónCeuta: documentos desclasificadosModernización flotaCeltaForo Faro Educa
instagramlinkedin

Novo dicionario castelán-galego en liña: a RAG presenta unha ferramenta dixital con vocación pedagóxica

A Real Academia Galega lanza Dragbil, un dicionario bilingüe que conta con 26.000 entradas e busca facilitar a aprendizaxe do idioma

Presentación do novo dicionario bilingüe da Real Academia Galega.

Presentación do novo dicionario bilingüe da Real Academia Galega. / LOC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

A Real Academia Galega (RAG) estrea este xoves un dicionario en liña que traduce do castelán ao galego e que pode consultarse na web academia.gal e a través da aplicación do dicionario para Android e iOS. A nova ferramenta dixital Dragbil, que se presenta con vocación pedagóxica, consta dunhas 26.000 entradas, 55.200 acepcións, máis de 87.000 sinónimos de tradución e unhas 6.000 frases feitas. Está previsto que se vaia actualizando progresivamente e que no futuro estea dispoñible tamén a versión galego-castelán.

O desenvolvemento da ferramenta de tradución arrincou en 2014 como unha revisión da edición en papel do dicionario bilingüe que a RAG publicou en 2004, con 1.000 novos lemas, preto de 7.000 acepcións incorporadas, 15.000 sinónimos de tradución e 800 fraseoloxismos non incluídos na obra lexicográfica que serviu como punto de partida. A institución académica explica que o 95% das entradas foron modificadas. “Se nos viña expresando a necesidade de contarmos cunha ferramenta bilingüe en liña. O dicionario que hoxe presentamos é, neste sentido, unha ferramenta estratéxica, porque moita xente chega ao galego a través do castelán, tanto persoas galegas castelanfalantes coma doutras orixes”, expresa o presidente da RAG, Henrique Monteagudo.

Na presentación celebrada este xoves na sede da institución na Coruña tamén participou a académica Dolores Sánchez Palomino, directora de Dragbil, quen destacou a lexicografía moderna que combina as tendencias actuais con liñas tradicionais.

La académica María Dolores Sánchez Palomino, directora del nuevo Dragbil.

A académica María Dolores Sánchez Palomino, directora do novo Dragbil. / LOC

“A ferramenta que hoxe se presenta vai facilitar a continua actualización dunha maneira máis dinámica, en coordinación coa actualización do Dicionario da lingua galega da Academia e de acordo coas necesidades dos usuarios”, engadiu o coordinador do Seminario de Lexicografía, Manuel González González.

A Xunta de Galicia e o Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades colaboraron coa posta en marcha do novo dicionario da Real Academia Galega, que contou tamén co apoio da Fundación Barrié, o que permitiu impulsar os traballos da área de lexicografía e a aplicación do dicionario.

Máis que unha lista de sinónimos de tradución

Os responsables do novo dicionario subliñan a especial importancia que ten a nova ferramenta para o ámbito do ensino, con especial atención á esfera contrastiva e distintiva. “A relación entre as linguas castelá e galega presenta unha problemática específica, froito en moitas ocasións da situación de contacto en que conviven e da súa proximidade estrutural”, indican.

Conta con numerosos apartados que tratan os contextos de uso, as frases feitas e a identificación de ‘falsos amigos’, como se denominan as palabras que comparten ambas as linguas con contidos diverxentes. “É o caso de voces coma rubio ou estudio, que en galego só significa ‘lugar de traballo’, mentres que ao feito de estudar lle chamamos estudo”, exemplifica a directora da obra.

Noticias relacionadas

Trátanse tamén diverxencias de xénero e número que se dan en palabras como sal, así como construcións verbais que presentan diferenzas entre ambas as linguas, e introdúcense ademais indicacións fonéticas.

Fuente: La Opinión A Coruña

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Marruecos recupera el abastecimiento de almeja fina y se aprovecha de la crisis del sector marisquero gallego
  2. Raúl Pérez rescata de la ría de Arousa un albariño con más de 15 años de crianza bajo el mar
  3. Un motorista herido tras chocar contra un furgón de limpieza en Vigo
  4. Muere un hombre en un atropello en Cambados
  5. «Nuevo Zumaya», otro que marcha a Namibia: Galicia pierde cuatro veces la capacidad de la flota de Gran Sol con los éxodos a África
  6. El nuevo «Silicon Valley» gallego se estrena en Vigo
  7. Povisa, 53 años después: del hospital de los médicos vigueses a la incertidumbre de Vivalto
  8. La educación concertada se planta ante la Xunta en Vigo: «Solo la homologación de las condiciones laborales»

Pontón reta en Pontevedra a Rueda a pedir al Gobierno que revise de oficio y anule la «prórroga ilegal» de la AP-9

Pontón reta en Pontevedra a Rueda a pedir al Gobierno que revise de oficio y anule la «prórroga ilegal» de la AP-9

Vigo rememora los 80 con Golpes Bajos

Vigo rememora los 80 con Golpes Bajos

‘Octavio e os seus animaliños’ e ‘Desaparecidos’, grandes apostas da TVG na súa nova tempada

‘Octavio e os seus animaliños’ e ‘Desaparecidos’, grandes apostas da TVG na súa nova tempada

Anpas Galegas instan a buscar en Primaria el origen de los malos resultados de PISA en Galicia

Anpas Galegas instan a buscar en Primaria el origen de los malos resultados de PISA en Galicia

Carmen Prieto tiende un puente entre Chile y Galicia a través del bolero, la canción de autor y la poesía

Carmen Prieto tiende un puente entre Chile y Galicia a través del bolero, la canción de autor y la poesía

El PP pide explicaciones al Concello tras subir un 4,6% la criminalidad en Pontevedra

El PP pide explicaciones al Concello tras subir un 4,6% la criminalidad en Pontevedra

Las jornadas de Leo ensalzan y ponen en valor el deporte adaptado

Las jornadas de Leo ensalzan y ponen en valor el deporte adaptado

Adega denuncia la tala en la isla de Ons de plantas protegidas y en peligro de extinción durante los trabajos de la Xunta

Adega denuncia la tala en la isla de Ons de plantas protegidas y en peligro de extinción durante los trabajos de la Xunta
Tracking Pixel Contents