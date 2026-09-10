Isabel San Sebastián: "San Sebastián: «La Edad Media fue ingrata con las figuras femeninas»

La escritora y periodista de ABC conocida por su columna «El contrapunto» Isabel San Sebastián acudió a Club FARO en el auditorio del MARCO en Vigo para presentar su último libro, «La venganza del Apóstol» (Plaza Janés). En la novela, nos traslada a la Batalla de Navas de Tolosa (1212), una contienda clave que ganaron los cristianos en el proceso de la Reconquista del territorio peninsular a los musulmanes. Aprovechó para señalar ante el público que «la Edad Media fue ingrata con las figuras femeninas. El ninguneo que sufrieron no se correspondía en absoluto con la realidad».

Presentada por la periodista Beatriz Martínez, explicó que «los cronistas de la Edad Media fueron absolutamente poco generosos con las grandes mujeres que tuvieron un protagonismo enorme en esos años». Citó el caso de la reina Urraca a la que noveló, pero también se refirió a la reina Berenguela que aparece en su última novela.

«A diferencia de lo que ocurría en la mayor parte de los países de Europa donde las mujeres no podían ejercer el poder, en la España cristiana sí podían reinar las mujeres. De hecho, hubo grandes reinas», entre las que citó a doña Urraca e Isabel la Católica.

La madre de Beltrán López de Cazorla, el joven protagonista de la historia, es dama de la reina Berenguela a la que se refirió como «una heroína medieval muy poco conocida». Al respecto indicó que fue «una figura clave» para la reunificación de los reinos de León y Castilla.

Isabel San Sebastián en el Club Faro. / Jose Lores

En cuanto a la historia del libro indicó que Beltrán quiere emular a su padre, un reconocido combatiente en la Reconquista, pero el chico carece de una fuerte complexión y fortaleza físicas a los 16 años. San Sebastián explicó que para ser un buen guerrero debía estar muy bien preparado, primero, para aguantar una armadura de 35 kilos y embestir al enemigo con una espada de otros diez.

La vida le obliga a buscar un cauce alternativo «para cubrirse de honra, que era algo que en la Edad Media estaba muy valorado al igual que el honor, el valor o el buen nombre. No así hoy en día».

Un joven protagonista que busca el honor

El muchacho busca aunar gloria y honra para su familia. La salida que se le antoja es infiltrarse como espía en Córdoba. «El espionaje parece que empezó en la Guerra Fría; pero no existe desde el mundo greco-romano incluso. En todos los conflictos siempre ha habido espías», señaló.

También añadió que los espías, si eran descubiertos, ponían en riesgo su vida. «Eran sometidos a tormentos espantosos y tenían un final horrible. Pero la única forma que encuentra nuestro héroe de dar cauce a esa vocación de conquistar gloria es corriendo ese riesgo», indicó la escritora.

En Córdoba descubre la diferencia entre los dos mundos: el cristiano en el señorío pobre de su familia, en plena Sierra de Cazorla; y el esplendor de Córdoba que aunque ya no era la capital del Califato «seguía siendo una gran ciudad en aquella época ante la que quedó deslumbrado", añadió.

Hacia el final del libro presenciamos el regreso de las campanas de Santiago a la Catedral. Estas habían sido saqueadas y se exponían en la Mezquita de Córdoba como si fuesen unas lámparas. Cuando, con la Reconquista, se recupera la ciudad, los cristianos ordenan bajarlas. En el libro se muestra como prisioneros musulmanes las portan andando desde el sur de la península hasta Compostela.

Opinión sobre Ceuta

La escritora fue interpelada por el paralelismo entre el momento en el que se desarrolla su novela y los instantes que vivimos ahora, en relación a la llegada masiva de inmigrantes ilegales en Ceuta. Al respecto señaló que «no creo que los que entraron allí piensen en la yihad (guerra santa) pero muchos de los que los animaron, sí».

Indicó que el territorio que ahora ocupa el Estado español no estuvo de manera general largamente en el tiempo conquistada por musulmanes. No fueron ocho siglos completos. Explicó que en la cornisa cantábrica estarían unos 50 años; y que en parte del territorio permanecieron entre un siglo y tres. La zona donde sí estuvieron ocho siglos fue Granada, señaló.

Destacó el «esfuerzo» de mujeres y hombres durante la Reconquista de los territorios. Señaló que «si no fuera por ese esfuerzo, hoy España se parecería más a Marruecos» o a los países del Magreb.

La escritora, asimismo, aprovechó para mostrar su descontento con la política seguida por el Gobierno español en la crisis de Ceuta estableciendo un paralelismo entre este episodio y la entrada de los musulmanes en la península en el siglo VIII con la batalla de Guadalete.