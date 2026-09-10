La fiscalía avisa de la proliferación de bandas organizadas que se aprovechan de personas de edad avanzada

La Fiscalía General del Estado alerta en su Memoria de 2025 de la proliferación de grupos organizados que se aprovechan de personas de edad avanzada, especialmente en los delitos patrimoniales. La advertencia aparece en el balance de la Fiscalía de Barcelona, que asegura haber intensificado durante el último año la colaboración del servicio de protección de víctimas con las unidades de los Mossos d'Esquadra especializadas en estafas y multirreincidentes. Esa coordinación, explica, pretende que la Fiscalía conozca desde el inicio las investigaciones y pueda activar con rapidez medidas de protección cuando se detiene a los integrantes de estas bandas.

El balance sitúa el abuso económico y la despatrimonialización entre los principales riesgos para este colectivo. La Fiscalía de Zaragoza pone el foco en los delincuentes que se aprovechan de situaciones de dependencia afectiva o soledad y el exceso de estafas informáticas dirigidas a mayores. Otras fiscalías describen situaciones en las que se utilizan claves bancarias o la coacción emocional para disponer del patrimonio de la víctima. Para frenarlas, los fiscales llegan a solicitar la suspensión de poderes notariales o el bloqueo preventivo de cuentas. En algunos casos, advierte la Memoria, la alerta llega cuando una residencia comunica impagos reiterados y la persona mayor ya ha sufrido una «práctica despatrimonialización».

Los datos territoriales permiten vislumbrar el fenómeno, aunque la Fiscalía no dispone de una estadística estatal dedicada específicamente a delitos contra personas de edad avanzada. Sí da cuenta en el balance de que en Barcelona, el servicio de víctimas abrió 154 diligencias de investigación preprocesal en 2025, tres veces más que el año anterior, y que entre las personas atendidas había 69 mayores, algunas con discapacidades físicas o psíquicas. En el conjunto de esas diligencias se contabilizaron 45 casos de apropiación indebida, 15 de estafa y 40 de malos tratos, además de 54 por agresión sexual.

Las propias familias

La Fiscalía detecta además una vertiente de abuso dentro de las propias familias. En Málaga se han incoado 199 diligencias relacionadas con medidas de apoyo, el 89,44% referidas a personas mayores, y en 19 de ellas se habían detectado situaciones de abuso o maltrato que motivaron la solicitud de medidas cautelares. Murcia recibió otros 12 casos con indicios penales, tres de los cuales acabaron en denuncia. La Memoria también recoge casos de violencia física, psicológica o económica ejercida por familiares y señala que, en víctimas de edad avanzada, los servicios de asistencia comunican situaciones en las que allegados se aprovechan de su vulnerabilidad para cometer abusos económicos y malos tratos.

Por otro lado, la fiscalía recoge un aumento de 59 a 69 de los procedimientos judiciales en trámite por los fallecidos en las residencias durante la pandemia. El repunte se debe a una denuncia colectiva presentada en nombre de 108 familiares de 115 residentes en Madrid, que plantea la posible existencia de un delito de denegación de la prestación sanitaria por motivos discriminatorios.

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Asimismo, respecto a personas con discapacidad, la fiscalía indica que los delitos de odio por este motivo han aumentado, según varios indicadores. Las diligencias de investigación han pasado de 14 en 2024 a 16 en 2025, un 14,3% más; mientras que las denuncias o querellas presentadas por el Ministerio Fiscal subieron de 4 a 6 y los escritos de acusación también de 4 a 6. El incremento es más significativo en las sentencias en las que la discapacidad aparece como motivo de discriminación, que pasaron de 6 a 10, un 66,7% más.