Los delitos de odio y discriminación por racismo y orientación sexual se disparan un 15,3% en un año

Las investigaciones abiertas por la Fiscalía por delitos de odio y discriminación han aumentado en 2025 un 15,3% con respecto a 2024, de acuerdo a los datos reflejados en la Memoria de la Fiscalía presentada este jueves. Este “incremento sustancial” se ha registrado también en el número escritos de acusación, donde no solo se consolida el crecimiento del 40% del año anterior sino que se incrementa en un 8,2% adicional. Los principales motivos presentes en los escritos son racismo/xenofobia y orientación sexual con un crecimiento muy importante del primero.

Destaca el importante incremento del antisemitismo (12 casos en 2025 frente a 4 en 2024), que triplica sus registros, así como el ascenso del antigitanismo (8 frente a 6). Por el contrario, disminuyen los motivos relacionados con la religión (se pasa de 16 a 12).

De acuerdo a la Memoria, el delito que concentra mayor número de escritos de acusación es la lesión de la dignidad de las personas por motivos discriminatorios [art. 510.2 a) CP], que experimenta "un notable crecimiento del 27%". Respecto a la modalidad de discurso de odio más grave, discurso de incitación o fomento del odio del art. 510.1 del Código Penal, se produce también un incremento muy significativo del 50% respecto a las cifras del año 2024.

De igual forma, refleja la Fiscalía, ha habido un “importante crecimiento del número de sentencias” respecto del ejercicio del año anterior: un 28% más. El porcentaje de sentencias condenatorias, asimismo, es de un 82,4% frente al 74,5% del año anterior.

En cuanto a la actividad de la Unidad de Delitos de Odio y Discriminación ha incrementado su actividad de supervisión de los informes y escritos de los fiscales territoriales en un 41%. “La Unidad continúa trabajando activamente en multitud de grupos de trabajo en colaboración con instituciones públicas para avanzar en la búsqueda de soluciones para abordar los problemas que afectan a las víctimas de lo delitos de odio y en mejorar la lucha contra este tipo de delitos”, refleja la Fiscalía.

El organismo resalta en su Memoria que la Unidad especializada ha mantenido un total de 145 reuniones con órganos del Ministerio Fiscal, instituciones, entidades y asociaciones del tercer sector representativas de colectivos de víctimas con el propósito de “seguir dando a conocer sus funciones, establecer relaciones de cooperación, coordinación, y compartir los problemas que afectan a las víctimas de los delitos de odio y discriminación”.

La infradenuncia, una preocupación de la Fiscalía

La infradenuncia continúa siendo una de las principales preocupaciones de la Fiscalía Especializada. En este contexto, resulta esencial que la Fiscalía mantenga una relación cercana y un diálogo estable con las asociaciones organizaciones y entidades que trabajan cerca de las víctimas y colectivos discriminados.

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En ese sentido, se destaca la creación de la red europea de fiscales especializados en delitos de odio y discurso de odio punible “en la que Fiscalía española ha sido una de sus impulsoras”. “Se ha dotado con el soporte de la Unidad de Apoyo de la FGE y del ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las cortes de aplicaciones informáticas específicas a nivel central y territorial para una mejor detección y registro de los delitos de odio”, concluye la Fiscalía sobre este apartado.