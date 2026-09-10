Memoria anual
Uno de cada cinco delitos en España ya está relacionado con la ciberdelincuencia, según la Fiscalía
Las estafas y defraudaciones concentran el 85,53% del total de los procedimientos judiciales relacionados con la cibercriminalidad
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La Fiscalía General del Estado ha alertado de que, dentro de la ciberdelincuencia, que representa ya el 19,85% de la actividad delictiva en España, "preocupa especialmente" el incremento, superior al 33%, de los delitos contra la libertad sexual de los menores cometidos en el entorno digital, entre los que destacan los relacionados con la elaboración y difusión de material de abuso sexual infantil y con la captación de menores a través de la red.
Así lo refleja la Fiscalía en la Memoria anual de 2025 presentada este jueves y que apunta que los procedimientos judiciales registrados por el Ministerio Fiscal en el entorno digital han experimentado un incremento del 24,69%. Las estafas y defraudaciones, de hecho, concentran el 85,53% del total de los procedimientos judiciales relacionados con la cibercriminalidad.
La respuesta, la especialización
La Fiscalía ha reafirmado su compromiso con una respuesta frente a la ciberdelincuencia basada en "la especialización, la prevención, la cooperación nacional e internacional y la adaptación permanente de las herramientas de investigación, con pleno respeto a los derechos fundamentales".
En este contexto, se ha constatado "un progresivo desplazamiento de la delincuencia hacia el ciberespacio, "favorecido por los avances técnicos y la profunda digitalización de la sociedad", de acuerdo a la Fiscalía.
El desarrollo de múltiples actividades criminales, como los fraudes, el ransomware, el robo de datos, la elaboración y difusión de material de abuso sexual infantil o la suplantación de identidad, se articula, destaca el organismo, en "un ecosistema criminal, el denominado crime as a service, en el que los delincuentes colaboran e intercambian experiencia y conocimientos técnicos para alcanzar sus propósitos ilícitos y procurar su impunidad, valiéndose para ello de la inteligencia artificial o de los criptoactivos".
Herramientas para desinformar
Desde la Fiscalía se advierte que preocupa también la "potencialidad de estas herramientas para desinformar y manipular a la ciudadanía y, particularmente, a los menores de edad, especialmente expuestos a agresiones en línea contra su intimidad, libertad y dignidad".
"Por ello, la protección de la infancia y la adolescencia en la red continúa ocupando un lugar prioritario, al tiempo que el desarrollo normativo y el fortalecimiento de la cooperación interinstitucional y transnacional resultan imprescindibles para garantizar la ciberseguridad y la protección efectiva de los derechos de toda la ciudadanía", concluye el organismo.
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Fuente: El Periódico
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