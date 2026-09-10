El cortometraje «Fons Vitae» del cineasta vigués Eduardo Soutullo competirá en el concurso internacional CineSpace de la NASA

El cortometraje de ciencia ficción Fons Vitae. A New Era for the Planet, del compositor y cineasta vigués Eduardo Soutullo, ha sido seleccionado para competir en CineSpace, el prestigioso concurso internacional de cortometrajes presentado en colaboración con la NASA. El certamen pondrá el broche de oro, el 11 de octubre, a la decimosegunda edición del Houston Cinema Arts Festival 2026, que se arrancará en Houston (Estados Unidos) el 1 de octubre.

Realizado en 2025, el trabajo de Soutullo competirá con otros diez cortometrajes de ciencia ficción procedentes de Estados Unidos, Francia, Australia y la India. Entre ellos figura también otra producción española, The Black Eye, dirigida por David Regos y Alexandre Echeverri.

CineSpace, organizado por la NASA en colaboración con el Houston Cinema Arts Society, invita cada año a cineastas de todo el mundo a crear películas a partir de imágenes y material audiovisual procedentes de los archivos de la agencia espacial estadounidense.

Según la organización del certamen, las películas ganadoras se anunciarán durante la ceremonia de clausura del festival y recibirán un premio en metálico. La selección estará a cargo del cineasta Richard Linklater, junto con un jurado de la Houston Cinema Arts Society y la NASA.

Soutullo ha cogido el título de la cinta, Fons Vitae (la fuente de la vida, en latín), de los Proverbios de la Biblia. Se trata de un cortometraje de diez minutos de duración que presenta un planeta que agoniza por la crisis climática. Fons Vitae es un superordenador internacional instalado en un satélite que ha sido programado para poner fin a un virus que está destruyendo la vida en la Tierra. Su éxito da comienzo a una nueva era de equilibrio ecológico perfecto para el planeta, pero con consecuencias inesperadas para la especie humana. El superordenador lanza una nueva cápsula del tiempo, similar al «Disco de Oro» de las dos sondas espaciales «Voyager», con el objetivo de actualizar la información sobre la Tierra y explicar lo que ha sucedido.

Soutullo, Premio Nacional de Música 2023, no solo atesora importantes premios por su faceta de compositor. Su trabajo audiovisual también ha sido seleccionado en numerosos certámenes internacionales y han sido distinguidos con premios. Entre otros títulos, destacan Songs to the Dead Children in Auschwitz, Songs after a revolution y A Ukrainian Trojan Horse enters Russia, que el cineasta presentó en el museo MARCO de Vigo dentro de la programación del Día de los Museos de 2024. Este último narra la historia de cómo su obra sinfónico-coral Threnus Helianthuses (El lamento de los girasoles), compuesta a partir de la poesía de la escritora ucraniana Lesya Ukrainka, logró estrenarse en Rusia en septiembre de 2022, tras el inicio de la invasión rusa.