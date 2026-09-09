El suicidio en Galicia no se previene solo en consulta: «Las políticas de protección social, de vivienda y educación son cruciales»

Galicia cerró 2025 con 303 muertes por suicidio, según los datos del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga). Son tres más que las 300 registradas en 2024, un ligero repunte del 1 %, aunque la cifra continúa por debajo de los 326 casos contabilizados en 2023. La evolución reciente no resta gravedad a una realidad que mantiene a Galicia en una posición especialmente delicada dentro del conjunto del país. Los últimos datos definitivos del INE, correspondientes a 2024, confirman que Galicia presenta una incidencia del suicidio superior a la media española y se encuentra entre las comunidades con las cifras más elevadas.

Un joven triste / PEXELS

Precisamente este jueves se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, una jornada que busca dar visibilidad a una realidad todavía marcada por el estigma y poner el acento en la detección temprana del sufrimiento, la escucha y el acompañamiento. Carlos Losada, psicólogo clínico y miembro de la Sección de Psicoloxía e Saúde del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia (COPG), advierte de que, aunque en los últimos años se han reforzado los recursos sanitarios y asistenciales en Galicia, la respuesta no puede limitarse al ámbito de la salud mental. «Si fallan las políticas sociales, de vivienda, de acceso a la educación y a la posibilidad de construir proyectos vitales, entonces la prevención se convierte en algo muy difícil», sostiene. A su juicio, aumentar el número de profesionales de salud mental sigue siendo necesario, pero estos «de ninguna manera pueden ser el recurso principal para la prevención del suicidio».

Señales de alerta

Losada indica que es «imposible» predecir un suicidio, aunque existen factores que pueden elevar el riesgo, como la sensación de aislamiento, atravesar un nivel intenso de sufrimiento o percibir que los problemas no tienen solución. «El suicidio es un proceso que muchas veces las personas ocultan a los demás, dificultando, sin querer, la conexión con los otros, que es un factor protector», señala el psicólogo.

La conexión con el otro es un factor protector / PEXELS

El experto explica que, cuando una persona atraviesa un sufrimiento intenso y cae en la desesperanza, puede llegar a pensar en el suicidio, «pero pensarlo no significa intentarlo». Por ello, insiste en la importancia de la empatía y de la conexión humana. «Un buen encuentro con el otro puede salvar vidas, pues una persona que piensa en suicidarse se siente profundamente sola», subraya.

«Un buen encuentro con el otro puede salvar vidas, pues una persona que piensa en suicidarse se siente profundamente sola»

Si alguien expresa que no quiere seguir viviendo, o si su entorno sospecha que puede encontrarse en una situación de riesgo, Losada recomienda mantener el vínculo y partir de la comprensión de que se trata de una persona que está sufriendo intensamente. «Hay que hacer equipo con la parte de él o ella que quiere seguir viviendo, pero no encuentra cómo. Por supuesto, eso no significa que debamos asumir nosotros la responsabilidad de que esa persona viva o no. Debemos colaborar en el contexto, favorecer la búsqueda de ayuda profesional y sumar en un conjunto que permita ayudarla a encontrar mejores soluciones frente a su sufrimiento», explica.

«Debemos colaborar en el contexto, favorecer la búsqueda de ayuda profesional y sumar en un conjunto que permita ayudarla a encontrar mejores soluciones frente a su sufrimiento»

El psicólogo añade que, tras una tentativa de suicidio, muchas personas no vuelven a intentarlo, aunque otras reinciden y, por consiguiente, presentan un mayor riesgo de fallecer. Por eso, vuelve a poner el acento en el acompañamiento posterior: «Es fundamental que tengan un entorno personal, profesional y social que responda desde el apoyo y la comprensión».

Grupos o momentos vitales de riesgo

Losada señala que la vejez es una de las etapas vitales en las que la incidencia del suicidio es elevada. «También lo es en la adolescencia y en la primera juventud», apunta. Sin embargo, insiste en que la edad por sí sola no explica el riesgo y pone el foco en otros factores relacionados con las condiciones de vida, «como la posibilidad de ser autónomos y mantener la dignidad». Como ejemplo, Losada cita el caso de Argentina: «El número de suicidios se ha incrementado notablemente el último año y muchos lo relacionan con el desmantelamiento del Estado y de las ayudas sociales».

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Para quienes atraviesen una situación de crisis o tengan pensamientos suicidas, el teléfono 024 ofrece atención gratuita, confidencial y disponible las 24 horas del día, tanto a las personas afectadas como a sus familiares y allegados. En Galicia, ante una situación de riesgo inmediato, también se puede recurrir al 061 o al 112.

Fuente: El Correo Gallego