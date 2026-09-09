CINE
A directora galega Sara Sánchez estrea na Seminici a súa película «A nadadora» cunha historia na Costa da Morte
Está ambientada nos anos 90 e vanna estrear no festival de cine de Valladolid
Os actores Diego Anido e Federico Pérez coincidiron en «As bestas» e agora volven compartir espazo no elenco dunha película. Trátase de «A nadadora», na que tamén actúan as actrices galegas Melania Cruz e Lucía Veiga. A longametraxe galega de ficción vai ter a súa estrea na Seminci, o festival de cine de Valladolid.
A dirección recae en Sandra Sánchez, de Narón (A Coruña), quen asinara tempo atrás o documental «Tralas luces». Nel, seguira a traballadores feirantes montando e desmontando as súas atraccións de feira.
Rodada na Costa da Morte
En «A nadadora», rodada na Costa da Morte -e na que debutan as actrices Nuria López e María de Dina- presenta a historia de Nico. Esta é unha moza que sae co seu pai a recoller percebe de xeito furtivo. El chámase Tano e é supervivinte da heroína.
A medida que avanza a cinta, decatámonos de que a rapaza comeza a vivir uns episodios estranos. Neles, perde o coñecemento. Cando acorda, non sabe como chegou alí.
Unha opera prima nun currículo destacado
Trátase da primeira película de ficción de Sánchez, de Narón (A Coruña). Con «Tralas luces», lograra ter o seu debut no Festival de San Sebastián. O documental logrou tres premios Mestre Mateo. Ademais, logrou outro destes galardóns coa curta «A nena azul».
Tamén foi montadora da película «O corpo aberto» de Ángeles Huerta. Neste filme, a propia Sandra é quen o edita. A música corre a cargo de Mercedes Peón.
Suscríbete para seguir leyendo
- Marruecos recupera el abastecimiento de almeja fina y se aprovecha de la crisis del sector marisquero gallego
- Casi un tercio de la población ocupada que vive en el rural gallego necesita irse a las ciudades para trabajar
- Rafael Louzán se pronuncia sobre las opciones de Vigo para el Mundial 2030, a pocas semanas del examen de la FIFA
- Un perro muerde a una vecina de Navia cuando protegía a su perra del ataque: Eira huyó pero apareció tras tres días perdida
- Muere un hombre en un atropello en Cambados
- Casi 17 años de prisión para el hombre que intentó quemar viva a su expareja en Vigo
- Reclaman los recibos del agua de diez años a 200 vecinos de Gondomar bajo amenaza de corte de suministro
- La gran fiesta de Portugal que cumple 200 años a media hora de Galicia: seis días de música, fuego y tradición