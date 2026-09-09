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CINE

A directora galega Sara Sánchez estrea na Seminici a súa película «A nadadora» cunha historia na Costa da Morte

Está ambientada nos anos 90 e vanna estrear no festival de cine de Valladolid

A película galega &quot;A nadadora&quot; estréase na Seminci.

A película galega "A nadadora" estréase na Seminci. / Setembro

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Mar Mato

Mar Mato

Vigo

Os actores Diego Anido e Federico Pérez coincidiron en «As bestas» e agora volven compartir espazo no elenco dunha película. Trátase de «A nadadora», na que tamén actúan as actrices galegas Melania Cruz e Lucía Veiga. A longametraxe galega de ficción vai ter a súa estrea na Seminci, o festival de cine de Valladolid.

A dirección recae en Sandra Sánchez, de Narón (A Coruña), quen asinara tempo atrás o documental «Tralas luces». Nel, seguira a traballadores feirantes montando e desmontando as súas atraccións de feira.

Sandra Sánchez, directora de &quot;A nadadora&quot;, dá indicacións a unha das actrices.

Sandra Sánchez, directora de "A nadadora", dá indicacións a unha das actrices. / RAMON SENENT

Rodada na Costa da Morte

En «A nadadora», rodada na Costa da Morte -e na que debutan as actrices Nuria López e María de Dina- presenta a historia de Nico. Esta é unha moza que sae co seu pai a recoller percebe de xeito furtivo. El chámase Tano e é supervivinte da heroína.

A medida que avanza a cinta, decatámonos de que a rapaza comeza a vivir uns episodios estranos. Neles, perde o coñecemento. Cando acorda, non sabe como chegou alí.

Unha opera prima nun currículo destacado

Trátase da primeira película de ficción de Sánchez, de Narón (A Coruña). Con «Tralas luces», lograra ter o seu debut no Festival de San Sebastián. O documental logrou tres premios Mestre Mateo. Ademais, logrou outro destes galardóns coa curta «A nena azul».

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Tamén foi montadora da película «O corpo aberto» de Ángeles Huerta. Neste filme, a propia Sandra é quen o edita. A música corre a cargo de Mercedes Peón.

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