Suspendido el mayor festival de música urbana de Santiago

Se ha suspendido el Compostela Urban Fest 2026, festival que estaba previsto para el próximo jueves 24 de septiembre en el Campus Sur y que destacaba dentro de la agenda de conciertos en Santiago para septiembre sobre todo al hablar de música urbana.

Comunicado de la organización

Comunicado de la organización del Compostela Urban Fest lanzado en sus redes este lunes 7 de septiembre: "La organización lamenta comunicar que el festival previsto para el próximo 24 de septiembre queda suspendido debido a la falta de apoyo institucional y a otras circunstancias sobrevenidas completamente ajenas a la voluntad de la organización".

Y respecto a la devolución de las entradas, indican: "La devolución del importe de las entradas comenzará desde el mismo momento de la publicación de este comunicado. Las personas afectadas recibirán la información correspondiente según el canal por el que hayan realizado su compra. Agradecemos la comprensión del público, artistas, patrocinadores, colaboradores y profesionales. Lamentamos sinceramente las molestias ocasionadas".

Cartel

El Compostela Urban Fest 2026 nacía organizado por la Comisión de Festas de Compostela con la idea de ser "el mayor festival de cultura urbana" de Santiago y con un cartel de conciertos y sesiones con DKprichos, Nano Mz, Alddara, Xmaseda, Berra, AK Villar, CBlode, Candï, DJ Ferre, DJ Iván, Eighteen, Emilikbron, Esedekaa, Kutre Society, La Soni, MRT y L3nny, PekechoGZ, Puropuré, YakobMusic...

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Tras una tanda inicial al precio de 5 euros, otra posterior a 7, los tickets del Compostela Urban Fest 2026 se vendían ahora a 12 euros.

Fuente: El Correo Gallego