Minerva Piquero: «La comunidad científica olvida la menopausia»

«La comunidad científica olvida a las mujeres, también en la menopausia» , manifestó ayer Minerva Piquero en Club FARO durante la presentación de su libro ‘No estoy loca. Cómo sobrevivir a la menopausia y sentirse poderosa’ (editorial Grijalbo). La periodista y popular presentadora televisiva de la información sobre el tiempo en los años 90 respaldó esta afirmación en varios hechos, entre los que destacan dos: en las facultades de Medicina dedican tan solo una mañana en toda la carrera a tratar este tema y los estudios sobre los suplementos que prescriben a las mujeres para aliviar sus síntomas han sido ensayados en hombres.

Presentada y entrevistada por la periodista Nuria Sáinz, la comunicadora aseguró haber escrito este libro (su segunda obra) y titularlo ‘No estoy loca’ «porque me cansé de que me dijeran que sí lo estaba. Pero no solamente a mí, sino a todas las mujeres que llegamos a determinada edad» , explicó.

La autora, de 59 años, reconoció que durante mucho tiempo ella misma había participado de los tópicos que ahora trata de combatir. «Me di cuenta del daño cultural» de asociar la menopausia con algo negativo. Su carácter «curioso, peleón e inquieto» la llevó a buscar respuestas que no le ofrecían ni los médicos ni la comunidad científica ni la sociedad, así que se puso a investigar por su cuenta, buscar estudios publicados fuera de España y trasladar parte de aquel conocimiento a su propia experiencia. «Encontré una forma de volver a sentirme bien, a estar en mí y a tener el control sobre mí de una manera muy positiva» , señaló.

El silencio como obstáculo

En su obra incluye testimonios de otras mujeres y recurrió también a especialistas. Ahí se encontró con otra barrera: hablar de la menopausia todavía daba vergüenza. «Me costó mucho encontrar mujeres que me dieran su testimonio» , confesó. Algunas de sus amigas le reconocieron que aquella era la primera conversación que mantenían con otra mujer sobre lo que les estaba ocurriendo. Otras se negaban a vincular públicamente su nombre con la palabra menopausia por temor a ser consideradas «viejas» o «acabadas» .

Para la autora, ese silencio es uno de los principales obstáculos. «Que las mujeres entiendan que esto ni da vergüenza, ni es el fin de nada, ni estás vieja. Es un tercio de tu vida» .

Piquero contrapuso esa visión occidental con la forma en la que otras culturas entienden esta transición. Puso como ejemplo Japón, donde describió una percepción vinculada a la experiencia y la sabiduría acumuladas. «Tenemos ya un camino hecho y aprendido como para que nos escuchen y nos hagan un poquito de caso, en lugar de ponernos a un lado» , defendió.

Vigo. Minerva Piquero en el Club Faro / Jose Lores

Más allá de los sofocos

Los cambios en el climaterio, etapa que comienza con el descenso de estrógenos entre los 35 y 38 años e incluye la menopausia (la última regla) y la postmenopausia, van más allá de los sofocos. Habló de alteraciones del sueño, cansancio, problemas articulares, cambios físicos y, especialmente, del efecto sobre el cerebro, las nieblas mentales y el bienestar emocional. «Lo que yo no esperaba encontrarme era el impacto neuronal que tenía la pérdida de esas hormonas y, por lo tanto, en el comportamiento» , explicó. Durante una etapa complicada llegó a sentir que su propio cuerpo «se había vuelto contra mí» . Después, cambió su interpretación: «Nuestro cuerpo solo está intentando sobrevivir» . La comunicadora abogó también por la terapia hormonal a base de estrógenos y progesterona. «Hace ocho años me las negaron porque decían que era mejor pasarlo de forma natural y provocaban cáncer, hoy dicen que reduce el riesgo de cáncer y previene otras enfermedades» .

«Dejé de reconocerme frente al espejo»

«Hubo un tiempo en el que dejé de reconocerme frente al espejo» , afirma Minerva Piquero, quien atravesó una perimenopausia agresiva que le hizo ganar veinte kilos de peso, perder cabello, sufrir insomnio, ansiedad y una enorme tristeza. En un par de años le diagnosticaron hipotiroidismo, se rompió un tobillo, le extrajeron la vesícula y le detectaron un cáncer de mama de origen hormonal.

La salud mental ocupó buena parte de la conversación. A los cambios biológicos, señaló Minerva, se suma una etapa vital en la que muchas mujeres soportan simultáneamente responsabilidades profesionales, hijos adolescentes, padres mayores, tareas domésticas y problemas de pareja. La comunicadora celebró que la conversación sobre la menopausia «ya esté en la calle» e insistió en la necesidad de que la comunidad científica avance y ofrezca respuestas.

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Un mensaje para los hombres

El libro interpela también a los hombres, especialmente a las parejas de mujeres con menopausia, a quienes se dirigió diciéndoles «mírala bien, a lo mejor tiene otra talla y se ha transformado, pero es la misma, no siempre hay que solucionar lo que ocurre, sino estar presente, darle la mano» . Abogó por comunicar lo que te ocurre a tus allegados, lo que ella hizo con sus hijos.